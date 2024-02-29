الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أول قافلة تنموية شاملة لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى لحى الدويقة الجديدة.. الأحد

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

فى إطار جهود تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووفقا لمخطط إطلاق عدد من القوافل التنموية الشاملة التى تتضافر بها جهود جامعات التحالف لمختلف المناطق الأكثر احتياجًا على مدار خمسة أيام خلال شهر مارس ٢٠٢٤، ينظم التحالف أولى القوافل التنموية الشاملة لحى الدويقة الجديدة منشأة ناصر، من تنظيم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، مع تمثيل من جامعات التحالف: القاهرة، حلوان، الأزهر وبنها، وذلك يوم الأحد الموافق ٣ مارس ٢٠٢٤ من ٩ صباحا وحتى ٣ مساء بالمركز الطبي.

وذلك تحت رعاية السيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الدكتور  محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتور  غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور  اميرة يوسف عميدة كلية البنات، الدكتور  هبة عادل وكيل كلية البنات، تنسيق وإشراف الدكتور جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اللواء حسام الشربيني أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يشارك في تقديم خدمات القافلة عدد من كليات جامعة عين شمس تشمل: الطب، طب الأسنان، التمريض، الصيدلة، البنات والآثار، مع تمثيل من جامعات القاهرة، حلوان، الأزهر وبنها.

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حجازي يلتقي بوزيرة التعليم العالى بدولة قطر لبحث ملفات في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي

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وزير التعليم العالي: توفير كافة سبل الدعم للطلاب السودانيين بالجامعات المصرية

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وفي سياق آخر التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس، السفير محمد عبدالله التوم سفير دولة السودان بالقاهرة، وأ.بكري نعيم المنصور ممثل الجالية السودانية بمصر، ود.مرتضى علي المستشار الثقافي السوداني بالسفارة السودانية بالقاهرة، بحضور أ.إيهاب فرج مدير عام الإدارة العامة للطلاب الوافدين بالوزارة، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وخلال اللقاء، أكد الوزير حرص مصر على دعم السودان الشقيق، خاصة فى ظل الأوضاع الحالية التى تشهدها السودان، مشيرًا إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير كافة سبل الدعم للطلاب السودانيين الدارسين بالجامعات المصرية، موضحًا أن هذا العام فقط التحق أكثر من 10 آلاف طالب سوداني بالجامعات المصرية.

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