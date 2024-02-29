حبس أب ضرب ابنته حتى الموت في المقطم

قررت النيابة العامة بالقاهرة، اليوم الخميس، حبس مسن أنهى حياة نجلته في المقطم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتبين من التحقيقات أن المتهم تعدى على ابنته بالضرب حتى فارقت الحياة، وتم نقل جثتها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفنها عقب الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

بلاغ بالعثور على جثة

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا بالعثور على جثة فتاة متوفية، إثر تعرضها لنزيف داخلي بالجسم، ووجود آثار اعتداء وكدمات ووجود شبهة جنائية في الواقعة.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة تدعى "مريم. إ" 16 سنة، بها آثار كدمات وسحجات متفرقة بجسدها، وأن والدها وراء ارتكاب الواقعة.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.