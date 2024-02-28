صفاء طه: تكريم الرئيس السيسى لأصحاب الهمم بمثابة عيد

أعربت صفاء طه، لاعب المنتخب الوطني الأول للبوتشا عن سعادتها الكبيرة بتكريم الرئيس السيسي لها اليوم الأربعاء.

وقالت لاعبة منتخب البوتشا إن يوم تكريم الرئيس للأبطال أصحاب الهمم نعتبره عيدًا وننتظره كل عام.

وأضافت لاعبة منتخب البوتشا خلال تصريحاتها الخاصة أن السيد الرئيس يتعامل معنا بروح الأب وحريص على دعمنا ومساندتنا تزيدنا إصرارًا وعزيمة.

وكشفت صفاء طه عن أن أمنيتها التخرج من كلية الإعلام والالتحاق بالإذاعة والتليفزيون واستكمال مسيرة التحدى.

ووجهت صفاء طه الشكر العميق لأسرتها على دعمهم المستمر لها حتى وصلت لتمثيل منتخب مصر للبوتشا وكذلك الالتحاق بكلية الإعلام.

على جانب آخر، أعلن نادي الزمالك، الأربعاء، عن استقبال البطل عبدالرحمن مصطفى كامل، أحد أبطال الاحتفالية الخامسة لـ"قادرون باختلاف" غدًا الخميس، لمنحه عضوية النادي.

نشر الزمالك بيانًا جاء فيه: "يستقبل نادي الزمالك للألعاب الرياضية غدًا الخميس في تمام الساعة الثالثة عصرًا، البطل عبدالرحمن مصطفى كامل، أحد أبطال الاحتفالية الخامسة لـ"قادرون باختلاف" التي أقيمت اليوم الأربعاء بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمشاركة الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في مناسبة سنوية تحرص عليها الدولة المصرية في إطار دعمها لذوي الهمم من أصحاب المواهب والإنجازات".

وأضاف: "وخلال الاحتفالية عبر عبدالرحمن مصطفى كامل عن أمنيته وطلبه بالحصول على عضوية نادي الزمالك، ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على تحقيق أمنيته، وسط استجابة سريعة من الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الذي وعد بإنهاء إجراءات عضوية عبدالرحمن مصطفى كامل في نادي الزمالك في أسرع وقت".

وتابع: "وفي إطار دعم النادي للمواهب والأبطال من أصحاب الهمم، سيشارك عبدالرحمن مصطفى كامل في الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك والداخلية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري، عبر قناة الزمالك غدًا الخميس".

وزاد: "ومن المقرر أن ينطلق الاستديو التحليلي في السادسة مساء الغد ويشارك عبدالرحمن التحليل للمباراة بصحبة نخبة من محللي القناة وهم حمادة عبداللطيف والكابتن عبدالحليم علي ووليد عبداللطيف ويُقدم الاستديو التحليلي محمد صبري".