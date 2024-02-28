الأربعاء 28 فبراير 2024
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حوادث

كواليس تحقيقات النيابة فى مقتل الجواهرجى "حسنى الخناجرى"

حسني الخناجري
حسني الخناجري

تواصل نيابة وسط القاهرة الكلية، التحقيق في واقعة مصرع الجواهرجي حسني الخناجري، داخل محله وسرقة مشغولات ذهبية وكمية من الذهب في منطقة بولاق أبو العلا، وقررت النيابة استدعاء نجل الضحية لسماع أقواله في الحادث، وجارِ التحقيق مع المتهم.

أقوال العاملين

واستمعت النيابة لأقوال العاملين في المحل الذين أكدوا أن المتهم انتظر في المحل عقب مشاهدته وتجوله فيه وانتقاء كمية من الذهب، وطلب منه حجز كمية الذهب حتى إحضار المبلغ المالي، وبالفعل خرج وتجول خارج المحل عدة مرات وكانت بحوزته حقيبة.

وأنهم غادروا في مواعيد العمل الرسمية إلا أن المجني عليه ظل ينتظر المتهم علي أمل إحضاره المبلغ المالي وإتمام البيعة، ولكن مما رصدته كاميرات المراقبة تبين أنه حضر وأخرج سلاحا أبيض من حقيبته وطعن صاحب المحل واستولى على مبلغ مالي يقرب من نصف مليون جنيه وكيلو ونصف من المشغولات الذهبية.

كاميرات المراقبة

وتبين عن طريق كاميرات المراقبة التي تم تفريغها وتسليمها للنيابة العامة أن المتهم ظل في المحل لمدة 4 ساعات كان يقوم بتنقية عدد كبير من المشغولات الذهبية بزعم أنه مشتر ويقوم باستثمار أمواله في الذهب وأوهم المجني عليه بأنه سوف يذهب لإحضار المبلغ المالي لشراء المشغولات وطلب منه عدم غلق المحل لحين رجوعه.

تفاصيل الحادث
كانت شهدت منطقة بولاق أبوالعلا حادثا مأساويا، حيث لقي جواهرجي يدعي حسني الخناجري مصرعه على يد شخص عقب سطو مسلح على المحل، وهجوم المتهم عليه داخل المحل بسلاح أبيض ولاذ بالفرار بعد سرقة محتوياته.
كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغ بوجود جثة لتاجر ذهب داخل المحل الخاص به عقب هجوم شخص مسلح عليه.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين السطو على المحل وسرقة محتوياته بالكامل عقب مقتل التاجر حسنى الخناجري.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم المتورط في إنهاء حياة الجواهرجي حسني الخناجري، بعد الاعتداء عليه داخل محل مجوهرات ملكه في منطقة بولاق أبو العلا بسلاح أبيض ولاذ بالفرار بعد سرقة مبلغ مالي وكمية من المشغولات الذهبية.

نيابة وسط القاهرة الكلية الخواجة حسني الخناجري نجل الضحية مشغولات ذهبية

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