الحوثيون: لا توقف لأي عمليات إلا بعد انتهاء العدوان على غزة

قال الحوثيون أمس الثلاثاء إنهم لن يعيدوا النظر في هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيَّرة إلا بعد أن تنهي إسرائيل «عدوانها» في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الحوثيين محمد عبدالسلام ردًا على سؤال لـ«رويترز» عما إذا كانوا سيوقفون الهجمات إذا تسنى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، إن الوضع سيعاد تقييمه إذا انتهى حصار غزة وسُمح بدخول مساعدات إنسانية.

وقال عبدالسلام «لا توقف لأي عمليات مساندة للشعب الفلسطيني إلا بعد إيقاف العدوان على غزه وفك الحصار، وإذا توقفت إسرائيل فعلا وأزالت الحصار ودخلت المساعدات فلكل حادث حديث».

استمرار الاضطرابات في البحر الأحمر

وتصاعدت مخاطر الشحن بسبب ضربات الحوثيين المتكررة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب منذ نوفمبر‭‭‭ ‬‬‬تضامنًا مع الفلسطينيين ضد «إسرائيل» في حرب غزة.

وردت القوات الأميركية والبريطانية بضربات على اليمن لكنها لم تفلح حتى الآن في وقف هجمات الحوثيين.

وقالت شركة «ميرسك»، أكبر شركة عالمية للحاويات، لعملائها يوم الثلاثاء في بيان إن عليهم الاستعداد لاستمرار الاضطرابات في البحر الأحمر إلى النصف الثاني من العام والاستعداد أيضًا لأوقات عبور أطول في خططهم لسلاسل الشحن والتوريد.

ووقع البحارة اتفاقات للحصول على مثلي أجرهم عند دخول المناطق عالية المخاطر وأن يكون لهم حق رفض الإبحار على متن السفن العابرة للبحر الأحمر.