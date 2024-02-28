بينها "أحزان المصريين وأفراحهم" بقصر الأمير طاز.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

أفراح المصريين وأحزانهم.. لمحات من التراث المصري، إحدى الأمسيات والفعاليات الفنية والثقافية التي يحفل بها اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024، والتي نرصدها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

تفاصيل أجدنة الدستور الثقافية اليوم

ففي الرابعة عصرا، ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأرض الجزيرة، ندوة بعنوان "الشباب وتعزيز الثقافة والهوية الوطنية.. معًا نحو توطين العدالة الثقافية"، والتي تنظمها لجنة الشباب بالتعاون مع مجلس الشباب المصري، ذلك بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.

تدير الندوة دكتورة منى الحديدي -"أستاذ علم الاجتماع- كلية الآداب، ويشارك فيها بالحديث والنقاش: السفيرة سامية بيبرس، الأمين العام لمجلس الشباب المصري، ودكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصري.

وفي أجندة الدستور الثقافية، يسبقها في الواحدة ظهرا، بقاعة الفنون بالمجلس الأعلي للثقافة أيضا، مائدة مستديرة بعنوان “مدونة المصطلحات الإعلامية بين السياسة والاقتصاد”، ويدير المائدة دكتورة منى الحديدي.

ويشارك فيها كل من: السفير أحمد خطابي، رئيس قطاع الإعلام بجامعة الدول العربية. دكتور أشرف جلال بكلية الإعلام. أيمن عبد المجيد، رئيس تحرير بوابة روزاليوسف، دكتور حسن عماد مكاوى العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة. دكتور سامي الشريف - وزير الإعلام الأسبق. دكتور عثمان أحمد عثمان، أستاذ الاقتصاد بالمعهد العالى للدراسات الإسلامية، الكاتب على عطا. دكتورة لمياء محمود رئيس إذاعة صوت العرب سابقا. دكتور محمد أحمد مرسي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. دكتور محمد شومان، عميد كلية الإعلام، الإعلامية منى سلمان الإعلامية، الكاتب مودى حكيم، والكاتبة هالة أبو علم.

وفي أجندة الدستور الثقافية، وعلى هامش معرض الفنان التشكيليي الكبير مصطفي الرزاز “رنات العيدان”، والمقام حاليا بقاعة الزمالك للفن، تحتضن القاعة في الخامسة والنصف، حوارية فنية حول المعرض والفنان مصطفي الرزاز.

يأتي معرض "رنات العيدان " كما يقول عنه الرزاز كعلامة على إرادة البقاء وروح الإبداع التي تدفع به للتجريب، وللإطاحة بالثابت في سبيل استكشاف كل ما هو جديد، فتخرج الأشياء من رحم الأشياء دون منطق سوى الانصات لصوت الفن، فلقد أراد الرزاز أن يشبع طموحه، ويطلق العنان للخيال، ليقاوم سنوات العمر بشباب الروح الإبداعية.

وفي السادسة مساء، يحتضن مركز إبداع قصر الأمير طاز، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالسيوفية، أمسية ثقافية مفتوحة تحت عنوان “أفراح المصريين وأحزانهم”، والتي تتحدث فيها الباحثة دكتورة فاتن صلاح، عن لمحات من التراث المصري المتفرد في المناسبات السعيدة والحزينة.

وضمن أجندة الدستور الثقافية، تستضيف مكتبة ديوان بسينما راديو وسط البلد، في السابعة مساء، لقاء لمناقشة وتوقيع ديوان "كأنها مغفرة" بحضور مؤلفته الشاعرة هدى عمران، ويناقشها الكاتب يوسف رخا.

وهدى عمران، شاعرة مصرية ترى أن مرجعيتها الأولى لقصيدة النثر هي الفن المصري الشفهي، ثم قصائد التجارب الغربية مثل الشعراء الروس واليونانيين، كمان أنها تعيد حاليا اكتشاف الشعر العربي والسير والتراجم والقصص.

وفي الرابعة عصرا، يقام بمكتبة مصر العامة بالدقي، ندوة لمناقشة كتاب "صبري موسى.. ساحر الكتابة " للكاتب الصحفي أيمن الحكيم، والصادر عن دار ريشة للنشر والتوزيع، وذلك بقاعة الندوات بالدور الثالث بمقر المكتبة الكائن في4 شارع جمال حمدان المتفرع من شارع النيل- الجيزة.

يناقش الكتاب كل من الكاتب والإعلامي د. محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الكاتب شعبان يوسف، الناقدة دكتورة عزة بدر، ويدير الحوار الإذاعي محمد عبد العزيز.. وبحضور

والكاتبة الصحفية أنس الوجود رضوان، ورعاية ناشر الكتاب حسين عثمان، وفي ضيافة السفير رضا الطايفي المدير التنفيذي لمكتبة مصر العامة.

وفي السادسة مساء، تنطلق بمركز كرمة بن هانى الثقافي، بمتحف أحمد شوقي، في مقره الكائن في 6 ش أحمد شوقي – خلف برج النيل أمام حديقة الحيوان – كورنيش النيل بالجيزة، فعاليات المعرض الجماعي "وجدان". ويفتتح المعرض، دكتور دكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية. ويستمر المعرض حتى 9 مارس 2024. ويشارك به كل من الفنانين التشكيليين: رحمة النجار، أحمد عثمان، زهرة عفيفي، وعمرو القبطان.

وفي أجندة الدستور الثقافية، وضمن أنشطة نادى السينما بالأوبرا، يحتضن المسرح الصغير، في السابعة مساء، عرض لـ 6 أفلام قصيرة، وهى “ندى” إخراج عادل أحمد يحيى، “ساعة الحظر” إخراج أحمد وفيق، “زينة” إخراج أيمن عبد الحميد، “من الداخل” إخراج رامى الجابري، “جزيرة التوت” إخراج خالد منصور، “1+1” إخراج ألاء محمود ويعقبها ندوة للمناقشة بمشاركة عدد من صناع الأفلام منهم منال سعد -مصطفى بهجت -أيمن عبد الحميد -أحمد وفيق - عادل أحمد يحيى ومخرج الوثائقيات أحمد عبد العليم قاسم وتديرها نورا غنيم.

في ذات السياق، تحتضن قاعة آدم حنين بمركز الهناجر، بساحة دار الأوبرا المصرية بالجزيرة، في السادسة مساء، المعرض الجماعي "ستات وحكايات"، ويضم المعرض الذي يستمر حتي الأحد 3 مارس، أعمال للفنانات: أمل نور الدين، نيفين درويش، لبني صادق، أميمة فتحي، مني الأبيض، وجلنار العبد.