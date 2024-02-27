ننشر التفاصيل الكاملة لجلسات المؤتمر الدولي الثالث بأكاديمية الفنون

تنطلق الأحد المقبل، ولمدة أربعة أيام، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لمعهد النقد الفني بأكاديمية الفنون، والذي يقام تحت شعار ""الوعى النقدى وتحولات الإبداع".

تفاصيل جلسات المؤتمر الدولي الثالث

في الثانية عشرة من ظهر الأحد 3 مارس المقبل، تعقد بأكاديمية الفنون بالهرم، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لمعهد النقد الفني، حيث تبدأ جلسات المؤتمر، في الثانية ظهرا، بمحور الفن التشكيلي، بمشاركة الباحثة شيرين عبد الجواد، الباحث الجزائري محمد مخالدي، هبة الهواري، سوسن ناجي.

أما الجلسة الثانية فتعقد في الثالثة والنصف “محور السينما” ويشارك فيها: الباحث الجزائري كلثوم بن عباسي، الدكتورة ثناء هاشم، عادل ضيف الله، نيفين كساب.

وتعقد الجلسة الثالثة في المؤتمر الدولي الثالث، الخامسة والنصف مساءا بعنوان “محور النقد الأدبي”، ويشارك فيها كل من: الناقد دكتور هيثم الحاج علي، الباحثة الجزائرية باكرية نور الدين، الناقد دكتور سيد ضيف الله، الناقد مصطفى محمود حسن، والشاعر الناقدة دكتورة رشا الفوال.

جلسات اليوم الثاني في المؤتمر الدولي الثالث

وتبدأ جلسات اليم الثاني من المؤتمر، في الحادية عشرة صباح الإثنين 4 مارس، والجلسة النقدية الأولى، بعنوان “الطفل والهوية”، بمشاركة كل من الكتاب والباحثين: حسناء رمضان عبد السلام، مصطفى غنايم، مجدي محفوظ، ناصر العزبي، منال الشرقاوي.

وفي الثانية عشرة والنصف، تعقد المائدة المستديرة بعنوان “السينما والإعلام”، ويشارك فيها كل من النقاد والباحثين: ناهد الطحان، شيماء أحمد، شاهندة محمد علي، رضا سليمان، بسنت أحمد.

يليها في الثانية والنصف، الجلسة النقدية الثانية بعنوان “الأدب الشعبي والفولكلور”، ويشارك فيها كل من الباحثين: عاطف نوار، أبو الفتوح مساعد البرعصي، أحلام محمد عوض.

وفي الرابعة مساء، تعقد الجلسة النقدية الثالثة تحت عنوان “النقد الأدبي 2”، بمشاركة كل من النقاد: محمد عبيد، دعاء عبد الحميد، حمدي النورج، محمد لطفي نوفل.

وضمن جلسات اليوم الثالث والأخير في المؤتمر الدولي الثالث، والتي تعقد يوم الثلاثاء 5 مارس، وتبدأ في الحادية عشرة، بالجلسة النقدية الأولى تحت عنوان “النقد الموسيقي”، بمشاركة الباحثين والنقاد الموسيقيين: عاطف الأكرت، ومن الجزائر عبد العزيز آيت عبد القادر، إيهاب صبري إسكندر.

يعقبها في الثانية عشرة والنصف، الجلسة النقدية الثانية “السينما والإعلام”، ويشارك فيها كل من الباحثين: الناقد المغربي عبد الله صرداوي، عبد الفتاح سالم، سميرة أبو طالب، يحيى الناجي.

وتعقد في الثانية والنصف ظهرا مائدة المستديرة بعنوان “الأدب والمسرح”، ويتحدث فيها كل من النقاد: أميرة عبد الشافي عيد، نهلة إيهاب أحمد، رضوى شعبان، فاطمة قابل.

يعقبها في الرابعة، الجلسة النقدية الثالثة “الفنون التشكيلية 2”، ويشارك فيها كل من الفنانين: حنا نعيم حنا، محمد عكاشة، فداء إسماعيل عطوة، ومن الأردن د. أحمد جمال عيد، شيماء أبو حسين.

ختام جلسات المؤتمر الدولي الثالث

ويختتم الموتمر فعالياته ــ يوم الأربعاء 6 مارس، وتبدأ في الثانية ظهرا بالجلسة النقدية الأولى “محور الأداء الحركي ومحور الملكية الفكرية”، ويشارك فيها بالأبحاث والحديث كل من" حنان رأفت حسين، هبة رجب شرف الدين، أحمد سعيد عزت، ومن المغرب ناهض حنان، جيهان السيد.

وفي الثالثة والنصف تعقد الجلسة النقدية الثانية “المسرح والهوية”، بمشاركة: الناقد المغربي محمد نوالي، الناقد الجزائري مسلتي حبيب، الناقد السوداني محمد سيد مصطفى، عبد الكريم الحجراوي، ومن مصر الناقدة نور الهدى عبد المنعم،يعقبها الجلسة الختامية في الخامسة والنصف، والتي تعلن فيها توصيات المؤتمر.