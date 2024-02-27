الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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محمود الهباش: استقالة الحكومة الفلسطينية تأتى فى إطار إدارة الشأن الداخلى بشكل مستقل

محمود الهباش
محمود الهباش

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الحكومة الفلسطينية عملت بكل طاقتها لإدارة الشأن الداخلي الفلسطيني حتى جاءت الاستقالة بشكل تلقائي بعدما دار الحديث عنها منذ عدة أشهر، لذا يمكن القول إن استقالة الحكومة الفلسطينية تأتي في إطار إدارة الشأن الداخلي الفلسطيني بشكل مستقل ومنفصل عن أي اعتبارات خارجية.

استقالة حكومة فلسطين


وأكد المستشارمحمود الهباش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "٩٠ دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الحكومة الفلسطينية هي حكومة الرئيس وتنفذ إدارة الرئيس في الشأن الداخلي وليس لها دور سياسي خارجي.

وأضاف أن الدور السياسي الخارجي من اختصاصات منظمة التحرير الفلسطينية التي يقف على رأسها الرئيس محمود عباس أبومازن.

تدني الأوضاع بغزة

وتابع: "استقالة الحكومة أمر طبيعي بعدما ظلت لمدة خمس سنوات، فلا توجد حكومة تستمر إلى الأبد على حد تعبيره، ورأى أن التغيير وتجديد الدماء ضرورة وكذلك إعطاء المجال لبرامج ورؤى جديدة يعد أمرًا ضروريًا".

وأشار من قبل إلى أنه قبل 7 أكتوبر كانت حالة الخلاف في الداخل الأوروبي متفاقمة، كما أن نتنياهو كان يعاني من انشقاقات حادة بالمجتمع الصهيوني، حيث أصبحت هناك شريحة كبيرة داخل إسرائيل تعارض السياسة الصهيونية، وأصبح نتنياهو يتعرض لحملة انتقادات مكثفة بالداخل الإسرائيلي.


 

محمود الهباش الحكومة الفلسطينية مستشار الرئيس الفلسطيني المحور 90 دقيقة

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