الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"غرفة صناعة التكنولوجيا" تطلق منظومة لدعم الشركات الأعضاء في اتحاد الصناعات

اتحاد الصناعات
اتحاد الصناعات

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، اليوم، عن إطلاق منظومة متكاملة بالتعان مع لجنة الضرائب والجمارك في اتحاد الصناعات المصرية لدعم متطلبات الشركات الأعضاء في هذا المجال، والتي تتضمن آليات تنفيذية للتصدي للتحديات أو مواجهة الإشكاليات وتوفير قنوات تواصل واتصال تضمن توفير مناخ استثماري واقتصادي تنافسي يدعم تحقيق متطلبات الشركات في خطط التوسع ورؤى تعزيز معدلات النمو.


ومن المقرر أن تتضمن هذه المنظومة إطلاق قنوات رقمية لتعزيز التواصل والإتصال، وإتاحة الفرص لأعضاء غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمشاركة في كافة الأنشطة والفعاليات التي تنظمها اللجنة المختصة بالإتحاد، كما ستنظم ندوات دورية من شأنها رصد متطلبات الأعضاء ومتابعة الإستفسارات والشكاوى، وبشأن الإشكاليات التي قد تواجه الشركات الأعضاء في الضرائب والجمارك فقد خصصت الغرفة نماذج تقديم الشكاوى والتي ستقوم بدورها بعرضها على الإدارة القانونية لتقييمها ومن ثم إسنادها للجنة المختصة بالإتحاد لحلها مع الجهات المعنية.


تعليقًا على هذا البيان، صرح محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك وعضو المكتب التنفيذي بإتحاد الصناعات المصرية قائلًا:" إننا سعداء بالتعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقديم خدمات لجنة الضرائب والجمارك إلى أعضائها من الشركات المتخصصة في أحد أهم المجالات الداعمة للناتج المحلي بالدولة وتعمل على دفع قاطرة التنمية الاقتصادية في ظل استراتيجيات التحول الرقمي.

وأضاف إن لجان اتحاد الصناعات المصري المختصة بشكل عام ولجنة الضرائب والجمارك بوجه خاص تعد خطوة حقيقية من شأنها أن تعكس مجهودات الإتحاد في رفع الوعي لدى الشركات بالأطر القانونية والتشريعية والمساهمة البناءة في حل المشكلات أو تذليل العقبات التي قد تؤثر على خطط التنمية الاقتصادية للشركات المصرية، موضحًا أن التعاون مع الغرفة يعود لعام 2008 من خلال انجاز مشروع لفحص النظم الضريبية".
من جانبه علق المهندس طارق شبكة عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وممثل الغرفة في لجنة الضرائب والجمارك بإتحاد الصناعات المصرية قائلًا:" إننا نعي تمامًا في غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  أهمية دورنا في توفير دعائم مناخ اقتصادي ملائم لخطط نمو الشركات من الأعضاء، وذلك عبر توفير حزمة متكاملة من الخدمات التي من شأنها أن تعمل على مواجهة التحديات والتعريف بالأطر القانونية المتلاحقة في قطاعي الجمارك والضرائب، موضحًا أن هذين القطاعين أحد المقومات الرئيسية في نظام عمل أي كيان اقتصادي، وأضاف إن هذه الخطوة تأتي لتتكامل مع مجهودات الدولة في دعم الشركات المصرية والصناعة بعد أن نجح القطاع في تحقيق معدلات نمو بلغت نحو 16.3% ليصبح هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية".  


تجدر الإشارة إلى أن حزمة الخدمات التي أطلقتها الغرفة جاءت استجابة للتفاعل الواضح مع أولى الندوات الإفتراضية التي نظمتها بالتعاون مع الإتحاد للتعريف بإختصاص اللجان وسبل الإستفادة منها، والتي شارك بها أكثر من 45 شركة من الأعضاء، حيث استعرض رمضان جلال مقرر لجنة الضرائب والجمارك بإتحاد الصناعات المصرية ونائب مدير وحدة شئون العمل أهداف ومباديء اللجنة التي تضم في عضويتها قيادات وزارتي المالية والتجارة والصناعة ومصلحتي الضرائب والجمارك وعدد من خبراء الصناعة، موضحًا إن اللجنة تستهدف إيجاد حلول للتحديات أو المشكلات التي تواجه الأعضاء، بالإضافة إلى دراسة السياسات الضريبية والجمركية ومناقشة الحلول لأي تحديات مرتقبة.
 

الشركات المصرية والصناعة تكنولوجيا المعلومات المعلومات والاتصالات صناعه تكنولوجيا الغرفة غرفة صناعة

مواد متعلقة

لضبط الأسواق.. "الغرف التجارية" تكشف الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان 2024

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصدر قرارًا بإقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسى مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وعدد من قادة القوات المسلحة

مجوهرات بالملايين.. تعرف على المسروقات من محل الخواجة حسنى ببولاق

خبراء عن الإنزال المصرى الإماراتى الأردنى: الموقف العربى داعم ومساند للشعب الفلسطينى

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

عبد المنعم السيد

قراءة فى شمولية الموازنة العامة وضم الهيئات الاقتصادية

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: قوات الاحتلال توقف قافلة إخلاء وتجبر مسعفين على خلع ملابسهم

نُقلوا أشلاء.. مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 10 آخرين فى غزة

تجويع متعمد وإبادة جماعية.. إسرائيل تستهدف تدمير وجود الفلسطينيين فى الضفة وغزة