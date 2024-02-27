إفراج تدريجي عن السلع.. هاشتاج يشعل تويتر تزامنا مع هبوط عدد من الأسعار (تحليل بيانات)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #إفراج_تدريجي_عن_السلع"، حيث طالب المواطنون الحكومة بالإفراج الفوري والتدريجي عن البضائع المحتجزة في الجمارك لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلد.

وفي تصريحات صحفية، أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أهمية التوجيهات التي أصدرها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة الإفراج الفوري عن البضائع المحتجزة في الجمارك.

وأضاف "محسن" أن الأزمة الاقتصادية بدأت في الانفراج عقب توقيع مشروع رأس الحكمة وما صاحبه من تداعيات إيجابية على السوق، مشيرًا إلى أن الإفراج التدريجي عن السلع سيساهم في معالجة الأزمة وتلبية احتياجات المواطنين.

وانتشر الهاشتاج بكثافة بين مستخدمي مواقع التواصل، الذين عبّروا عن أملهم في أن تستجيب الحكومة لمطالبهم وتخفف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.

وقامت "الدستور" باستخدام عدد من أدوات تحليل البيانات، للوصول إلى مدى انتشار الهاشتاج بين رواد التواصل الاجتماعي.

Tweet blinder: 98% أعادوا نشر الهاشتاج

باستخدام أداة "Tweet blinder"، حظي إعادة النشر بالنسبة الأكبر خلال الثلاثاء، والتفاعل مع الهاشتاج، وذلك بنسبة 98%، يليها التغريدات بالصور واللينكات بنسبة 1.50%، وفي المرتبة الأخيرة الرد على التغريدات بنسبة 0.50%.

نتائج التفاعل باستخدام Tweet blinder

وكانت ذروة التغريدات في العاشرة صباحًا، والتي بلغت 13 منشور من 13 حساب.

بلوغ ذروة التغريد في العاشرة صباحًا

Google Trend: استمرار البحث حتى الخامسة صباح اليوم

وباستخدام أداة "Google Trend"، وصلت ذروة البحث في الخامسة صباحًا، بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة.

يذكر أنه عقد المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع عدد من الوزراء، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لبحث سبل توفير السلع الأساسية في الأسواق وتمويل استيرادها، وعلى رأسها القمح والزيت والألبان.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الكميات المتوفرة من السلع الغذائية والأدوية والأعلاف في الجمارك بقيمة 1.3 مليار دولار، كما تمت مناقشة الأسعار المتوقعة لشراء محصول القمح من الفلاحين، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء.

وأصدر رئيس الوزراء توجيهات بالإفراج التدريجي عن السلع المحتجزة في الجمارك، بدءً بالمواد الغذائية والأدوية.