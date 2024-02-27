الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

قيادي بـ"مستقبل وطن": انطلاق جلسات المحور الاقتصادي يؤكد قناعة الدولة بأهميته

عبدالله سعيد، أمين
عبدالله سعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن

قال عبدالله سعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن انطلاق جلسات الحوار الاقتصادي يؤكد صدق الدولة وقناعتها الراسخة بأنه لا مناص عن الخرج من الأزمة الحالية سوى بالحوار وتوحيد الجهود والالتفاف حول الوطن.

 الحوار الاقتصادي

وأوضح سعيد، في تصريحات له، أن الملفات المطروحة على الحوار الاقتصادي تشير إلى وجود تحول استراتيجي كبير باطلاق العنان لآفاق جديدة من الحوار دون قيود، وتعظيم الاستفادة من كافة الخبرات وضخ أفكار ورؤى جديدة في شرايين الدولة.

txt

"الحوار الاقتصادى".. بدء الجلسة المتخصصة لمناقشة "هيكل وعجز الموازنة"

txt

مقرر مساعد بالحوار الوطنى: الحوار الاقتصادي ضرورة قصوى للخروج باستراتيجية واضحة

 مخرجات قوية

وأكد القيادي بحزب مستقبل وطن، أن عمق المناقشات والملفات وحجم ومستوى حضور الجلسات يؤكد أننا في انتظار مخرجات قوية ستساهم بشكل كبير في تعزيز عملية الاصلاح الاقتصادي الذي تستهدفه الدولة.

وأشار الأمين المساعد، إلى أن الحوار الوطني يليق بجمهوريتنا الجديدة التي تسعى جاهدة لصنع مستقبل مشرق لأبنائها، ويعظم من الشعار الوطني الذي أطلقه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

وأضاف عبدالله سعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن: "مصر تعيش مرحلة غاية في التفرد من حيث قوة وتماسك البناء الوطني الداخلي، وعمل الجميع على قلب رجل واحد وصوب راية واحدة وهي الوطن ونهضته وريادته".

توجه مجلس أمناء الحوار الوطني بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ مصطفي مدبولي، على حفاوة الاستقبال، واهتمام رئيس الوزراء بما يخرج عن جلسات الحوار الوطني، وتوجيهاته الدائمة للوزراء بضرورة التفاعل مع هذه الجلسات، وخصوصًا في جلسات الحوار الاقتصادي المعمق والشامل.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأحد الماضي، أعضاء من مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بحضور الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والدكتور أحمد جلال، مقرر عام المحور الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وأعضاء المجلس، الذين يشكلون لجنة تنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة بالتعاون مع الحكومة، وهم السيدات والسادة: أحمد الشرقاوي، أميرة صابر، دكتور طلعت عبد القوي، عماد الدين حسين، دكتور عمرو هاشم ربيع، دكتورة فاطمة سيد أحمد، كمال زايد. 

أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن حزب مستقبل وطن المحور الاقتصادي الاصلاح الاقتصادي الدولة مصر عملية الاصلاح الاقتصادي

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

مجوهرات بالملايين.. تعرف على المسروقات من محل الخواجة حسنى ببولاق

قرار عنيف من "كولر" ضد "كهربا" ويرفض وساطات إنهاء الأزمة

عاجل| الاستثمارات الأجنبية وسيلة لتعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية.. مصلحة المواطن كلمة السر

رسالة سرية من تل أبيب للقاهرة.. ومسؤولون مصريون: حماية المدنيين الفلسطينيين أولوية

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

عبد المنعم السيد

قراءة فى شمولية الموازنة العامة وضم الهيئات الاقتصادية

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تجويع متعمد وإبادة جماعية.. إسرائيل تستهدف تدمير وجود الفلسطينيين فى الضفة وغزة

ما بعد الحرب.. ما خطة السيطرة العسكرية الأمنية لإسرائيل على غزة؟

بعد أشهر من العدوان.. جيش الاحتلال عاجز أمام أنفاق حماس فى غزة