قيادي بـ"مستقبل وطن": انطلاق جلسات المحور الاقتصادي يؤكد قناعة الدولة بأهميته

قال عبدالله سعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن انطلاق جلسات الحوار الاقتصادي يؤكد صدق الدولة وقناعتها الراسخة بأنه لا مناص عن الخرج من الأزمة الحالية سوى بالحوار وتوحيد الجهود والالتفاف حول الوطن.

الحوار الاقتصادي

وأوضح سعيد، في تصريحات له، أن الملفات المطروحة على الحوار الاقتصادي تشير إلى وجود تحول استراتيجي كبير باطلاق العنان لآفاق جديدة من الحوار دون قيود، وتعظيم الاستفادة من كافة الخبرات وضخ أفكار ورؤى جديدة في شرايين الدولة.

مخرجات قوية

وأكد القيادي بحزب مستقبل وطن، أن عمق المناقشات والملفات وحجم ومستوى حضور الجلسات يؤكد أننا في انتظار مخرجات قوية ستساهم بشكل كبير في تعزيز عملية الاصلاح الاقتصادي الذي تستهدفه الدولة.

وأشار الأمين المساعد، إلى أن الحوار الوطني يليق بجمهوريتنا الجديدة التي تسعى جاهدة لصنع مستقبل مشرق لأبنائها، ويعظم من الشعار الوطني الذي أطلقه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

وأضاف عبدالله سعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن: "مصر تعيش مرحلة غاية في التفرد من حيث قوة وتماسك البناء الوطني الداخلي، وعمل الجميع على قلب رجل واحد وصوب راية واحدة وهي الوطن ونهضته وريادته".

توجه مجلس أمناء الحوار الوطني بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ مصطفي مدبولي، على حفاوة الاستقبال، واهتمام رئيس الوزراء بما يخرج عن جلسات الحوار الوطني، وتوجيهاته الدائمة للوزراء بضرورة التفاعل مع هذه الجلسات، وخصوصًا في جلسات الحوار الاقتصادي المعمق والشامل.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأحد الماضي، أعضاء من مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بحضور الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والدكتور أحمد جلال، مقرر عام المحور الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وأعضاء المجلس، الذين يشكلون لجنة تنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة بالتعاون مع الحكومة، وهم السيدات والسادة: أحمد الشرقاوي، أميرة صابر، دكتور طلعت عبد القوي، عماد الدين حسين، دكتور عمرو هاشم ربيع، دكتورة فاطمة سيد أحمد، كمال زايد.