التحقيقات الكاملة لسرقة مشغولات ذهبية من منزل الفنانة ميرهان حسين

حصلت "الدستور" على أقوال مجري الضبط في واقعة اتهام ثلاثة عمال بسرقة مشغولات ذهبية من منزل الفنانة ميرهان حسين.

أخفوا المسروقات عند شريكهم الثالث

وقال مجري الضبط إنه عمل كمائن ثابتة ومتحركة لضبط المتهمين، وعقب ذلك اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة وإخفاء المسروقات عند صديقهم الثالث محمود مسعود، 24 عامًا، كهربائي، وبضبطه تبين حيازته للمسروقات وهي: 4 ساعات مختلفة الأشكال والماركات، 8 خاتم ذهب، حلق ذهب، 2 كوليه، سلسلة بجنيه الذهب، 2 غويشة، وحقيبة بداخلها المتعلقات والأدوات الشخصية الخاصة بالفنانة ميرهان حسين.

اعترافات المتهم الثالث

وقال المتهم الثالث محمود مسعد، إنه كان خارج من منزله وتم ضبطه قائلًا: «اللي حصل إني كنت نازل من بيتي عادي خارج للكافيتريا أشرب قهوة لقيت ميكروباص وقف قدامي نزل منه 3 أمناء شرطة، ودوني القسم في طنطا، وبعدين قسم المقطم، ونزلوني الحجز مع زمايلي».

اعترافات المتهم الأول

وقال أحمد أيمن، 25 سنة، عامل، في واقعة اتهامه بالسرقة: "الكلام ده محصلش، واللي حصل أني اشتغلت مع المهندس حسين في شقتين واحدة في الدور الأول والثانية في الدور الثاني علوي وعملت شغل السيراميك اللي فيهم وبعدين خلصت شغل وكان معايا في الشغل محمد".



وأضاف: "بعدها خلصنا الشغل اللي كان مطلوب مننا وطلبنا حسابنا والمهندس حسين كان سايبلنا حسابنا مع واحد جاره ولما جاره ده حاسبني قالي انت لك معايا 5 آلاف جنيه، قولتله تمام، وخلي المهندس حسين يبعت الباقي على فودافون كاش ومفيش مشكلة بعدها المهندسحسين كلني قالي تعالي خد باقي حسابك قولتله ماشي أنا جايلك لما وصلت مكان البيت بتاعه لقيت ناس واقفه ضربتني وشتمتني وقبضوا علينا".

اعترافات المتهم الثاني

وأنكر المتهم الثاني محمد منجي محمد، 16 سنة، عامل، سرقة منقولات من منزل حسين محمد، والد الفنانة ميرهان حسين، وبدأ يسرد ما يعرفه عن الواقعة.



وقال المتهم: «أنا الصبي بتاع أحمد واشتغلنا مع المهندس حسين، في شقتين واحدة في الدور الأول والثانية في الدور الثاني علوي وعملت شغل السيراميك اللي فيهم وبعدين خلصت شغل وكان معايا في الشغل أحمد وبعدها خلصنا الشغل اللي كان مطلوب مننا وطلبنا حسابنا والمهندس حسين كان سايبلنا حسابنا مع واحد جاره ولما جاره ده حاسب الأسطى أحمد وقاله أنت لك معايا 5 آلاف جنيه فقاله تمام مفيش مشكلة هاخدهم وخلي المهندس حسين يجيبلي باقي حسابك فالاسطي قال ماشي أنا جايلك ولما وصلنا مكان البيت بتاعه لقيت ناس واقفة ضربتني وشتمتني وقالتلي إن المهندس حسين بيتهمنا أنا والأسطى بالسرقة وجبلنا النجدة وخدونا على القسم وروحت لقيت محمود هناك".



والد الفنانة ميرهان حسين

وكان والد الفنانة حسين محمد، 70 سنة، مهندس حر، أبلغ عن تعرض نجلته للسرقة قائلًا: "اللي حصل إني مقيم في قطعة 7175 منطقة س بالمقطم وعندي شقة في الدور الثاني وكنت اتواصلت مع مقاول وبعتلي ثلاث عمال علشان يركبولي سيراميك في الشقة ودي الشقة بتاعة ابني اللي في الدور الأرضي بدل السيراميك اللي راكب والكلام ده كان يوم 7 فبراير 2024 وابتدوا شغل وكنت مخليهم يباتوا علشان يبقوا في الشغل وكنت سايب مفتاح الباب مع البواب علشان يفتحلهم هما الثلاثة لو خرجوا".



وتابع: "يوم 15 فبراير سافرت دبي ولما رجعت يوم 17 فبراير، روحت بيتي لقيت ابني اللي ساكن في الدور الأرضي بيقولي أن في جزمة اتسرقت من عنده وأن مفيش حد دخل أو خرج من الشقة غير الثلاث عمال اللي اسمهم أحمد أيمن سليم، محمد منجي، جمال أشرف، وساعتها طلعت الشقة اللي في الدور الثاني علشان اتأكد من الحاجة اللي في الشقة اللي هما كانوا بيباتوا فيها لحد ما خلصوا تركيب سيراميك ولما دخلت لقيت بنتي بتقولي أن في 4 ساعات و8 خواتم وحلق و2 كوليه وسلسلة فيها جنيه ذهب، وغويشتين ذهب وحقيبة فيها متعلقات شخصية وأحذية اتسرقوا، والعمال كانوا خلصوا شغل وسافروا وبعدها كلمتهم وهما الثالثة وقولتلهم تعالولي ولما جم كلمت النجدة وروحت القسم بلغت".