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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"الإسكان": طرح محال تجارية وصيدليتين ومخبز للبيع بـ4 مدن جديدة

وزراة الاسكان
وزراة الاسكان

أكد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم طرح 4 محال تجارية بمساحات تتراوح من ( 32م2: 95م2) بسوق المجاورة الأولى بالحي السكني الثالث R3، وذلك للبيع بجلسة مزاد علني ستعقد غدا الأربعاء الموافق 28/2/2024.

وأعلن المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، عن طرح 7 محال تجارية، وصيدلية بمساحات تتراوح من (19م2: 28م2) بالسوق التجارية بمركز خدمات عمارات سكن مصر3 بالمرحلة الأولى، وذلك للبيع بجلسة مزاد علني ستعقد يوم الأحد الموافق 14/4/2024.

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وأضاف المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه تم طرح 7 محال تجارية، وصيدلية بمساحات تتراوح من ( 20م2: 40م2) بالسوق التجارية المقامة على قطعة الأرض رقم 59 منطقة اللؤلؤ – بالحي 14 بالمدينة، للبيع بجلسة مزاد علني ستعقد يوم الأربعاء الموافق 6/3/2024.

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وأعلن المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، عن طرح قطعة أرض مقام عليها مخبز شامل المعدات والآلات + سور بمساحة 418 مترا مربعًا الكائن بمنطقة العمارات بالـ480 فدانا للبيع بجلسة مزاد علني ستعقد يوم الأحد الموافق 3/3/2024.

ويأتي هذا الطرح في إطار توفير الخدمات المختلفة لقاطني المدن الجديدة، وتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقار أجهزة مدن العاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة، وطيبة الجديدة، والعبور الجديدة، لمن يرغب من المواطنين في دخول المزادات، بجانب إتاحة المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليات والمخبز في مواعيد العمل الرسمية للأجهزة.

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