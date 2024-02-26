الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

فى لقاء مثير.. حجازى يشارك فى "ريمونتادا" الاتحاد بقيادة حمدالله ضد الوحدة

حمدالله
حمدالله

خطف نادي اتحاد جدة فوز مثير بريمونتادا رائعة ضد نظيره الوحدة بهدفين، بعدما كان متأخرا بهدف ضمن مباريات الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي.

وشارك في اللقاء بالكامل محترفنا المصري أحمد حجازي مدافع وقائد الفريق السعودي، ليواصل الفريق انتصاراته بعد فترة التوقف الدولي.

وسجل أوديون إيجالو هدف نادي الوحدة الوحيد في الدقيقة 35 من اللقاء، وعادل عبدالرزاق حمدالله النتيجة في الدقيقة 84 من ركلة جزاء، وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 5+90.

وشهدت المباراة إهدار كريم بنزيما ركلة جزاء لنادي الاتحاد خلال الشوط الأول من اللقاء، إلى جانب إلغاء هدفين لصالح المهاجم الفرنسي بقرار من جانب حكم المباراة.

وارتفع رصيد نادي الاتحاد إلى النقطة 37 في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد نادي الوحدة عند النقطة 26 في المركز التاسع.

اتحاد جدة الوحدة دوري روشن السعودي حجازي احمد حجازى

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