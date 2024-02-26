الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

5 طلبات إحاطة لوزير الكهرباء على طاولة اجتماع "طاقة البرلمان"

النائب طلعت السويدي
النائب طلعت السويدي

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، 3 اجتماعات اليوم الإثنين، لمناقشة 5 طلبات احاطة موجهة لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، ومنها المقدم من النائب مجدى الأمير بشأن إحلال وتجديد لوحة توزيع المطرية القديمة لوحة التشيكي بمدينة المطرية بمحافظة الدقهلية.

كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع طلبات النواب شيماء محمود نبية بشأن نقل محول كهرباء بقرية كفر قنيش - مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية نظرًا لوجوده داخل شارع ضيق به كتلة سكنية كبيرة، محمد طلبة بشأن عدم توصيل الكهرباء لأكثر من 1000 منزل بمنطقة عبدربه حمادة فرعى ( 201 ) بقرية جلبانة -مركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، وعدم توفير سيارات مجهزة بسلم هيدروليكي رافع للأشخاص لشبكات كهرباء (القنطرة غرب وشرق، الفردان) بمحافظة الإسماعيلية.

 

وتنظر اللجنة طلب النائب محمود ابو الخير بشأن عدم إحلال وتجديد مبنى هندسة كهرباء البلينا بمحافظة سوهاج، والنائب إلهامي البارودى بشأن عدم وجود تغذية بديلة لمحطة محولات مدينة جرجا بمحافظة سوهاج، وضرورة تغيير محولات الكهرباء أو زيادة قدرة المحولات الحالية.

 

ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الإثنين، جلساته العامة لمناقشة عدد من القرارات الجمهورية.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 625 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".

كما تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 9 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الملحق رقم (2) للاتفاق الإطاري بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع في في 19 أبريل 2006، بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية".

مجلس النواب اعضاء لجنة الطاقة النائب طلعت السويدي الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أخبار مجلس النواب

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