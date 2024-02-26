إخضاع 5 أفدنة بقرية عرب التل بمحافظة القليوبية لقانون حماية الآثار

نشرت جريدة الوقائع الرسمية قرار وزارة السياحة والآثار قرار رقم 410 لسنة 2023 بإخضاع المسطح البالغ مساحته (4 ف، 23 ط، 20س) بناحية قرية عرب التل بشلقان - مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

نص القرار

ونص قرار وزارة السياحة والآثار قرار رقم 410 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 7/12/2023 وزير السياحة والآثار بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتشكيل الحكومة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛ وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ؛ وعلى مذكرة السيد الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للآثار ؛ قـــــــرر:

مادة أولى - إخضاع المسطح البالغ مساحته (4 ف، 23 ط، 20س) بناحية قرية عرب التل بشلقان - مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

مادة ثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. وزير السياحة والآثار أحمد عيسى المجلس الأعلى للآثار.

المذكرة الإيضاحية للمشروع

وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع وزير السياحة والآثار بشأن إخضاع المسطح البالغ مساحته (4ف، 23ط، 20س) بناحية عرب التل بقرية شلقان - مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية تنص المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على «لا يجوز منح تراخيص للبناء فى المواقع أو الأراضى الأثرية. ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فى المواقع أو الأراضى الأثرية أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضى الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة. كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال، أو القيام بأى عمل يترتب عليه تغيير فى معالم هذه المواقع والأراضى إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه.

و جاء بمحضر المعاينة المحرر بتاريخ 22/6/2022 أنه بالمعاينة على الطبيعة تبين أن الموقع المطلوب إخضاعه يبلغ مساحته (4ف، 23ط، 20س) تقريبًا وفقًا لكشف الإحداثيات وهو عبارة عن كتلة سكنية ملاصقة لقرية شلقان يفصلها عنها شارع ومعظمها مبانى حديثة يتخللها بعض الفراغات والموقع محاط بشوارع من جميع الجهات، وعليه ارتأت اللجنة ضرورة إخضاع عرب التل بشلقان لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

كما جاء بالمذكرة العلمية المحررة بتاريخ 3/2/2022 بأن بلدة عرب التل تقع ناحية شلقان مركز القناطر الخيرية على بعد (50) كم جنوب مدينة بنها عاصمة المحافظة، وهي بالتحديد تقع عند نقطة التقاء المحافظات الثلاثة المجاورة لمحافظة القليوبية (الجيزة - القاهرة- المنوفية).

وتبعد بلدة عرب التل عن منطقة أوسيم الأثرية بحوالى (10) كم تقريبًا وعن منطقة تل اليهودية الأثرية بحوالى (35) كم تقريبًا، ومن منطقة أتريب الأثرية بحوالى (50) كم تقريبًا ومن منطقة أون الأثرية بعين شمس بحوالى (40) كم تقريبًا كانت بلدة عرب التل لا تمثل أى شئ للأثريين قبل اكتشاف بعض التماثيل البرونزية فى حفر خطوط الصرف الصحي بالبلدة وذلك فى 16/4/1995 ففى أثناء مد خطوط الصرف لفت الانتباه لوجود بعض التماثيل البرونزية للآلهة المصرية المختلفة بأحجام متفاوتة كلها ما بين (10) سم إلى (30) سم، تم عمل الحفائر بالمنطقة والتى أسفرت عن اكتشاف التماثيل الأخرى (تمثالين للإله أوزير يمثله واقفًا مرتديًا تاج الأتف بالوقفة الأوزيرية المعروفة والتمثال الآخر يمثل الإله إيزيس وهى جالسة وتحمل الإله حربوقراط على ركبتيها وتسنده بإحدى يديها وتحمل فوق رأسها قرص الشمس بين قرنى البقرة والتمثالين من البرونز) وقد توقفت الحفائر لظهور المياه الجوفية بغزارة. عزبة عرب التل بها شارع رئيسى يقع فى الناحية الشرقية المجاورة لبلدة شلقان ويحد العزبة من الناحية الغربية مجرى مائى والناحية الشرقية أراضى تابعة لمركز شلقان ومن الناحية الشمالية المقابر الخاصة بالمنطقة ويتفرع من هذا الشارع الرئيسى للعزبة عدة شوارع جانبية تعلو عن الشارع الرئيسى،.