أستاذ علوم سياسية: خسائر الاحتلال تؤثر على الرأى العام الإسرائيلى (فيديو)

قال د. أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن استمرار جلسات المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يعني وجود أمل في التوصل إلى نتيجة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

أضاف أحمد، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على شاشة CBC أن استخدام القوة في البحر الأحمر سيزيد من التوتر في المنطقة بأكملها، مؤكدا أنه لا بد من التوصل إلى حلول سياسية شاملة.

أوضح أن الحالة الإسرائيلية العامة متطرفة، والضغوط تتصاعد في الداخل الصهيوني على حكومة نتنياهو، كما أن الرأي العام الإسرائيلي مع العملية العسكرية في غزة، لكن الخسائر اليومية في صفوف جيش الاحتلال تؤثر على ذلك.