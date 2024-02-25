متحدث الوزراء يكشف خطة الحكومة للإفراج التدريجي عن السلع بالجمارك

كشف المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء والتوجيه بخطة إفراج تدريجي عن السلع بالجمارك.

وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع خيري"، المذاع على قناة "المحور"، إن الاجتماع اليوم جاء لمتابعة توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، وتم دراسة الموقف لتوفير النقد الأجنبي لتوفير القمح والزيت وألبان البودرة".

وتابع "الاجتماع تناول وجود السلع التي تعد متواجدة لدى الجمارك، بإجمالي 1.3 مليار دولار، لافتا إلى أن رئيس الوزراء وجه بوضع خطة للإفراج عن تلك السلع من الجمارك وفقا لأولويات السوق المصري".

خلال الفترة المقبلة، كما شاهدنا سعر الدولار في السوق الموازية انخفض، علاوة على أن الدولة المصرية ستحصل على مزيد من موارد النقد الأجنبي وعلى رأسها صفقة مشروع "رأس الحكمة".