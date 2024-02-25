الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"إكسترا نيوز" تستعرض الانعكاسات الإيجابية لصفقة "رأس الحكمة" على الاقتصاد

رأس الحكمة
رأس الحكمة

استعرضت قناة "إكسترا نيوز" في إنفوجراف الانعكاسات الإيجابية لمشروع تطوير رأس الحكمة على الاقتصاد المصري، لافتة إلى أن المشروع يسهم في استقرار سعر الصرف.

وتوفر التدفقات الأجنبية من خلال صفقة مشروع تطوير رأس الحكمة سيولة دولارية كبيرة ستزيد من صلابة الاقتصاد المصرية في مواجهة الأزمات العالمية.

صفقة رأس الحكمة ستنعش السياحة والصناعات الإنشائية

كما تؤثر الاتفاقية على مستوى زيادة أعداد السياح الوافدين للبلاد، إضافة إلى انتعاش الصناعات المرتبطة بالمواد الإنشائية.

وتحقق صفقة "رأس الحكمة" أيضًا مستهدفات الدولة في التنمية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، ويساهم المشروع في تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي وإحداث نقلة حضارية به.

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