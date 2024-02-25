الأحد 25 فبراير 2024
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مصر

برنامج تدريبى لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والباحثين بآداب عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الآداب جامعة عين شمس، برنامجا تدريبيا لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين، في الفترة من ١٨ فبراير حتى ٥ مارس ٢٠٢٤، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور حنان كامل عميد الكلية، وإشراف الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

أكدت الدكتورة حنان كامل أن الكلية لا تدخر جهدًا فى دعم أبنائها من أعضاء هيئة التدريس بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتشجيعهم لبذل مزيد من العطاء للارتقاء بالمستوى الأكاديمى والبحث العلمي، الأمر الذى يسهم في تحقيق أهداف الجامعة للوصول إلى ترتيب مميز على مستوى العالم.

من جانبه أكد الدكتور حاتم ربيع أن تنظيم هذه الدورات التدريبية يأتى في إطار تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ورفع كفاءتهم، وخطوة مهمة في سبيل التطوير المهني، ووسيلة لتعديل الأفكار وتطوير التعليم والتعلم لتحقيق الجودة الشاملة، وليس فقط لمجرد الحضور على اعتبار أنه مطلب إدارى شكلي للترقية، مشيرًا إلى أن الدورات مجانية، يحاضر فيها نخبة من الأساتذة والخبراء الأكاديميين، ويمنح المشاركين شهادة إفادة بالحضور.

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وتتضمن هذه البرامج عددا من الموضوعات منها "إعداد ملف المقرر" والذى تقدمه  الدكتور هويدا عبدالحميد مديرة وحدة تقويم الأداء وضمان الجودة بالكلية، "الكتابة الأكاديمية باللغة الإنجليزية" وتقدمها ا.د. نادية حشيش الأستاذ بقسم اللغة الإنجليزية، "الأخطاء الشائعة فى كتابة البحث العلمى" يقدمها د. أحمد عبدالحميد المدرس بقسم اللغة العربية، "الهوية الرقمية للباحثين في مواقع التواصل العلمي" تقدمها، أ.د أماني السيد أستاذ علم المكتبات والمعلومات ووكيلة كلية الآداب جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، "بنك المعرفة المصري ودوره في تعزيز البحوث العلمية" و"النشر الدولي واختيار المجلات العلمية"، ويقدمهما ا. محمود داوود، "مدير التسويق والمعلومات ببنك المعرفة المصري".

أعضاء هيئة التدريس الدراسات العليا جامعة عين شمس كلية الأداب الدورات التدريبية

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