الأكاديمية العربية تعلن تفاصيل الأولمبياد الدولي للمعلوماتية فى دورته الـ36 ( صور)

شهدت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير في الإسكندرية، اليوم الأحد، المؤتمر الخاص بالإعلان عن تفاصيل الأولمبياد الدولي للمعلوماتية السادس والثلاثين، والذي تستضيفه جمهورية مصر العربية في الفترة من 1-8 سبتمبر 2024، حيث سيتم تنظيم واستضافة "IOI 2024" من قبل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية، برعاية من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الشباب والرياضة، ومكتبة الإسكندرية.

عقد المؤتمر بحضور كل من: الدكتور أشرف صبحي - ووزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف - محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد - مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج - رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور بينجامين برتون، رئيس الأولمبياد الدولي للمعلوماتية.

قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إن الأكاديمية تحظي باستضافة هذه الأولمبياد للمرة الثانية في تاريخ هذه المسابقة مما يؤكد مكانة مصر ليس بقوة حضارتها وتاريخها المشرف فقط، ولكن بالحضور والقوة في المعلوماتية، مشيرًا إلى أن هذه المسابقة يشارك بها شباب للعالم وتظهر مدى قدرة الشباب للتعايش مع بعضهم البعض في سلام وتقدم وحضارة،قائلًا: "نرحب بجميع شباب العالم لنكون مثالًا للعالم بأن مصر هي الحضارة والشموخ والتميز"

وأوضح أن مصر تشارك في مسابقة الأولمبياد الدولي للمعلوماتية هذا العام ب8 شباب، مشيرًا إلى أن انجازات مصر في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية 6 ميداليات فضية و25 ميدالية برونزية، متمنيًا للمشاركين التفوق وتحقيق مركز متميز هذا العام، مؤكدًا على دعم الدولة المصرية لشبابها للتميز في كافة المجالات.

وأشار إلى أن مصر صاحبة الفضل في نشر البرمجة في الوطن العربي من خلال مساعدة الدول العربية والإفريقية في الالتحاق بالأولمبياد الدولي للمعلوماتية، كما تقوم الأكاديمية بتدريب الطلاب بالدول العربية الشقيقة لتمثيل الوطن العربي بالشكل اللائق، حيث أن مصر هي من أدخلت الأولمبياد الدولي للمعلوماتية في المنطقة العربية.



ومن جانبه قال الدكتور احمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن المكتبة تسعد أن تكون شريكا في هذا الحدث الكبير الذي، مشيرًا إلى أهمية التكنولوجيا المعلوماتية، حيث أن مجتمع المعلومات والمعرفة يقوم على الإبداع والكثير من التطور التكنولوجي، ليصبح التنافس بين الدول والشعوب على المستوى العقلي، في العالم الجديد يحكمه العقل والابتكار وتكنولوجيا المعلومات.



وأكد على أن الجانب التنافسي العقلي وخلق هذه المنافسة من خلال المسابقات الكبرى التي يشارك بها الشباب أصبحت أحد الأولويات الهامة التي نهتم بها، وهو ما انعكس باستضافة المسابقة العالمية للمرة الثانية بالأكاديمية العربية.



وأشار "زايد" إلى أن المجتمع الذي يحكمه العقل لا المال أو المصالح، يعمل على التقليل من الحروب وأشكال القتل المختلفة، ويسوده السلام والمحبة بين جميع الشعوب دون النظر إلى العرق أو الدين، حيث أن المستقبل لا بد أن يقوم على هذا السلام، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد دائمًا على تحقيق السلام بين الشعوب وينادي به دائمًا.



وبدوره قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن مصر تحتاج للعقول البشرية لشباب مبتكر في ظل التطور الكبير الذي يشهده العالم، لافتًا إلى أن جيل الشباب أكثرحظًا من من الأجيال السابقة، لاتاحة له مختلف العلوم ليبتكر ويكون جيل افضل ومشرف.

وأوضح "الشريف" أن الإسكندرية على أتم الاستعداد لاستقبال لجميع المشاركين في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية، وتنظيم كافة الزيارات للاماكن السياحية والأثرية مؤكدًا على جاهزية 73فندق بالإسكندرية.



وأكد الدكتور أشرف صبحي- وزير الشباب والرياضة، على أهمية مسغبقة الأولمبياد الدولى للمعلوماتية، والتي تستضيفها الأكاديمية العربية، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على التعاون مع العديد من المؤسسات للاهتمام بالنشء والشباب علميًا ورياضيًا وثقافيًا.

وأوضح الوزير أن الوزارة احد أعضاء هذا الحدث، تهتم بمرحلة النشء وتتعاون مع كافة المؤسسات في التعليم ما قبل الجامعي لننشء جيل رائد ومبتكر وهو ما نعمل عليه في كافة الفئات العمرية.

الجدير بالذكر أن الأولمبياد الدولى للمعلوماتية هى مسابقة دولية تقام سنويًا فى علوم الحاسب لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية. يعود تاريخ المسابقة إلى أكتوبر 1987 خلال انعقاد المؤتمر الرابع والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في باريس، عندما اقترح البروفيسور سلاجوفيست سندوف (Prof. Slagovest Sendov) البلغاري تنظيم مسابقة دولية في مجال البرمجة وتكنولوجيا المعلومات لتوجيه الجهود نحو هذا المجال الجديد في حينه، وقد لاقت الفكرة ترحيبًا واسع النطاق وتم عقد أول أولمبياد دولي للمعلوماتية في بلغاريا عام 1989 وشارك فيها متسابقون من 25 دولة.

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