محمود فتح الله: مباراة أبو سليم الليبي لها أهمية خاصة لجوميز

قال محمود فتح الله نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن مباراة أبو سليم الليبي اليوم ضمن مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية مهمة للغاية، بالنسبة لـ جوزيه جوميز من أجل أن يعلم إمكانيات لاعبي الفريق.

وقال محمود فتح الله فى تصريحات إذاعية: "مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي اليوم مهمة للغاية بالنسبة لـ جوزيه جوميز من أجل أن يتعرف أكثر على إمكانيات اللاعبين.

وأضاف:" لابد اليوم أن يكون جوميز له بصمة مع نادي الزمالك ولابد أيضا من عدم الاستعجال على المدير الفني البرتغالي.

وأتم:" نادي الزمالك مرشح للفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية ومباراة اليوم ليست سهلة ولكن مهمة للغاية .

ألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المحاضرة الفنية الأخيرة على اللاعبين داخل فندق الإقامة بالجزائر، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقرر لها في السادسة مساء اليوم الأحد ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية .

وحرص جوميز على التأكيد على كل لاعب بشأن الأدوار الفنية داخل الملعب، وشرح خطة اللقاء قبل التوجه إلى ملعب المباراة بعد قليل.

وعقد جوزيه جوميز المدير الفني للفريق اجتماعاً مع الجهاز المعاون بالكامل قبل المحاضرة الفنية، لوضع اللمسات الأخيرة لخطة الفريق في اللقاء.

ويلتقي الزمالك مع نظيره أبو سليم الليبي مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في اللقاء الذي سيقام باستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية.

أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتصالاً هاتفياً بالكابتن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الجزائر، للاطمئنان على أحوال الفريق بمدينة عنابة قبل مواجهة أبوسليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووجه أحمد سليمان الشكر لوزير الشباب والرياضة على تواصله المستمر مع بعثة الفريق للاطمئنان على إقامة البعثة بالجزائر ومساندة اللاعبين قبل مواجهة أبو سليم الليبي.