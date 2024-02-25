الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مشروع "أعرف نشاطك وكمل هوايتك للأنشطة الطلابية " بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

ضمن فعاليات مشروع "أعرف نشاطك وكمل هوايتك للأنشطة الطلابية" الذي أطلقته الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة حلوان، لجذب عدد كبير من الطلاب في ممارسة مختلف الأنشطة الطلابية،حيث بادر الطلاب بالمشاركة في كافة الأنشطة المختلفة  في المجالات ( علمى - اجتماعى -  معسكرات - رياضى -  أسر طلابية -  اتحادات -  جوالة ).


ويهدف المشروع، الذي يعقد تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية، إلى جذب الطلاب للانضمام للأنشطة الطلابية المتنوعة وتنمية مواهبهم ومهاراتهم.

وقد شملت الأنشطة المعروضة: الأنشطة العلمية، الشطرنج، الرسم، المشغولات اليدوية، الغناء، العزف، تنس الطاولة بالإضافة إلى المهارات الكشفية والقيادية.

كما قام طلاب الأنشطة والمشرفون بالإجابة على استفسارات وتساؤلات الطلاب حول تفاصيل الإنضمام للأنشطة المختلفة، ما ساهم في جذب أعداد كبيرة من الطلاب للمشاركة، ويأتى هذا لتشجيع مزيد من الطلاب على الانخراط في الأنشطة الهادفة.


وعقد هذا المشروع تحت إشراف الأستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة، الاستاذ محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والأستاذ أحمد بسطامى منسق المشروع.

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وفي سياق آخر وقّع رئيس جامعة حلوان، الدكتور السيد قنديل، مذكرة تفاهم مشتركة، مع رئيس جامعة أوروبا بألمانيا بروفيسور موريتس فان رويجن، حول تفعيل البرامج المشتركة بين الجامعتين، في مجالات إدارة الأعمال والمحاسبة، والذكاء الاصطناعي، والفنون بنظام الدرجات المشتركة؛ لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين، وفتح آفاق جديدة للطلاب للالتحاق ببرامج مشتركة عالية الجودة.

وأكد الدكتور السيد قنديل، أن جامعة حلوان تتميز بتخصصاتها وبرامجها النادرة والفريدة.. معربا عن أمله في التعاون من خلال إنشاء برامج جديدة في العديد من التخصصات، وأيضا من خلال تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وعمل الأبحاث العلمية المشتركة والإشراف المشترك والنشر الدولي.

 

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