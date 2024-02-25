الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الذرة بـ14 ألف جنيه.. أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم

أعلاف
أعلاف

استقرت أسعار الأعلاف من الذرة والصويا في الأسواق اليوم الأحد، حيث سجَّل سعر طن الذرة أرجنتينى: 15600 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة برازيلى: 15600 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة أوكرانى: 14600 جنيه، في حين سجل سعر طن الذرة تركى: 14000 جنيه.

أسعار الذرة

وبلع سعر إردب الذرة الرفيعة محلى حورس: 2750 جنيهًا، فيما بلغ سعر طن الذرة الصفراء: 16000 جنيه وبلغ سعر إردب الذرة الشامية: 2800 جنيه، في حين بلغ سعر طن كورن فلاك ذرة أرجنتينى 17200 جنيه، وبلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد: 43000 جنيه، في حين بلغ كسب صويا محلى 44%: 43000 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى: 40500 جنيه، فيما بلغ سعر طن كسب صويا مستورد: 40200 جنيه.

أسعار الصويا

وسجل سعر طن صويا فول فات مستورد: 38600 جنيه "أرضه"، صويا فول فات محلى: 37800 جنيه  "أرضه"، كما سجل سعر طن صويا هاى فات 43% مستورد: 23000 جنيه "أرضه"، وسجل سعر طن صويا هاى فات 43% محلي: 29000 جنيه "أرضه".

وبلغ  سعر طن كسب عباد +36%:22000 جنيه، كما بلغ  سعر طن جيلوتين مستورد: 46000 جنيه، وبلغ  سعر طن ردة بران محلى: 13000 جنيه، وسجل سعر طن جيلوتين محلى: 47000 جنيه، في حين بلغ سعر طن النخالة الخشنة: 11000 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وبلغ  سعر حمل تبن القمح  650  جنيهًا.

أسعار أعلاف الدواجن 

وسجل طن أعلاف بادى 28800 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 28325 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 28225 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ28000 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 26750 جنيهًا، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ24000 جنيه  وسجل سعر طن بياض 16%بـ 22900 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14% بـ22400 جنيه.

الذرة بــ موعد مباراة الزمالك وبيراميدز جنيه والصويا ب38600 أسعار الأعلاف الاسواق

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