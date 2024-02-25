سفير مصر بعُمان: المشاركة المصرية في معرض مسقط للكتاب تعكس خصوصية العلاقات

أكد سفير مصر لدى سلطنة عمان، خالد راضي، أن المشاركة المصرية المتميزة في فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من "معرض مسقط الدولي للكتاب" تعكس خصوصية العلاقات المشتركة بين البلدين في كافة المجالات، وخاصة المجال الثقافي.

وقال السفير خالد راضي، على هامش زيارته لمعرض مسقط الدولي للكتاب - إن العلاقات المصرية العمانية تشهد زخمًا وتطورًا في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطان هيثم بن طارق، لافتًا إلى توافق رؤى البلدين حيال عدد كبير من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، فضلًا عن أن هناك تنسيقًا مشتركًا بين القاهرة ومسقط فيما يخص التعامل مع الأوضاع الراهنة في المنطقة وخاصة تطورات الأوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية وتداعياتها على السلم والأمن الإقليميين.

وأفاد السفير راضي بأن العلاقات في ذلك المجال تشهد نموًا كبيرًا خاصة في الفترة الأخيرة، مستذكرًا في هذا الصدد المشاركات المتميزة لسلطنة عمان بكافة المحافل الثقافية التي تنظمها مصر وعلى رأسها "معرض القاهرة الدولي للكتاب"، منوهًا بأن اختيار سلطنة عمان لتكون ضيف شرف الدورة المقبلة من معرض القاهرة يعكس قوة العلاقات بين البلدين في المجال الثقافي.



معرض مسقط الدولي للكتاب

وحول المشاركة المصرية في "معرض مسقط الدولي للكتاب"، ذكر أن هناك 128 دار نشر مصرية تشارك في فعاليات النسخة الحالية من المعرض، التي تستمر حتى 2 مارس المقبل، لتتصدر مصر بهذا الرقم قائمة أكبر الدول مشاركة في المعرض من حيث عدد دور النشر.

وأضاف السفير خالد راضي أن مشاركة هذا العدد الكبير من دور النشر المصرية يؤكد الحرص على تقديم إسهام ثري بإنتاج أدبي وفكري وأكاديمي متميز في مختلف أنواع العلوم والمعرفة.

وأبرز أن "معرض مسقط الدولي للكتاب" يعد واحدًا من أهم المعارض في المنطقة العربية، إذ يشهد هذا العام مشاركة دولية واسعة حيث تتواجد نحو 847 دار نشر من 34 دولة، ما يعكس أهمية هذا المعرض بالنسبة لدور النشر والمهتمين بصناعة الكتاب بالعالم.

وأشاد السفير بما يشهده "معرض مسقط الدولي للكتاب" في نسخته هذا العام من تطور لافت وتنظيم يفوق التوقعات، إلى جانب الإقبال الجماهيري الكبير، موجهًا الشكر للقائمين على تنظيم المعرض، وما بذلوه من جهود كبيرة في التنظيم والإعداد للخروج بالمعرض في صورة تليق بسلطنة عمان.



وأشار سفير مصر بسلطنة عمان إلى أن معارض الكتاب تعد منصة للتبادل الثقافي والفكري والأدبي، وجسرًا للتواصل بين الدول والشعوب، سعيًا لنشر ثقافة السلام والحوار اعتمادًا على الثقافة باعتبارها إحدى أهم أدوات الدبلوماسية الناعمة القادرة على كسر الجليد بين الجميع وترسيخ ثقافة الحوار.

وتفقد السفير خالد راضي، خلال زيارته لمعرض مسقط، عددًا من دور النشر المصرية المشاركة بتلك النسخة، وحرص على الاستماع إلى عدد من الناشرين المصريين الذين أثنوا على تعاون كافة الجهات المعنية والمسؤولة عن تنظيم المعرض لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بمشاركتهم وتوفير جميع الأمور اللوجيستية لتواجدهم بتلك التظاهرة الثقافية المهمة.