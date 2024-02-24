لبنى عسل عن صفقة "رأس الحكمة": بادرة خير وأمل وتفاؤل

علقت الإعلامية لبنى عسل، على توقيع صفقة مشروع تنمية رأس الحكمة أمس، مؤكدة أنها الصفقة هي الأضخم والأكبر في تاريخ الدولة المصرية بقيمة 35 مليار دولار.

وأضافت “عسل” خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة يتم بالشراكة بين الدولة المصرية والإمارات"، مؤكدة أن الصفقة تعد بادرة خير وأمل وتفاؤل وأن تنعكس كل هذه الأمور بالخير على الاقتصاد المصري وأحوال المصريين.

وتابعت: "لأول مرة يدخل لمصر استثمارات مباشرة بقيمة 35 مليار دولار، وبعد أسبوع ستحصل مصر على القسط الأول بقيمة 15 مليار دولار، وبعد شهرين تحصل مصر على 20 مليار دولار، بالإضافة إلى الودائع الإماراتية التي سيتم خصمها والذي سينعكس على خفض الدين الخارجي".