كل ما تريد معرفته عن مرض الكبد المزمن

يعتبر مرض الكبد المزمن يكون بدون أعراض في البداية. التعب هو العرض المبكر، يليه التهاب المفاصل، وقد يحدث اليرقان والغثيان وفقدان الوزن والساق وانتفاخ البطن.

علامات الكبد المزمن

إن التعب المستمر قد يكون هذا علامة على مرض الكبد المزمن، بشكل عام، يكون مرض الكبد المزمن بدون أعراض في البداية؛ تصبح الأعراض واضحة عندما تكون شدتها عالية. التعب هو الأعراض المبكرة الأكثر شيوعا، يليه التهاب المفاصل، قد يواجه البعض اليرقان ، والغثيان وفقدان الوزن.

أما الحالات المتقدمة فيظهر عليها تورم في الساقين ومنطقة البطن.

وقد يكون التعب الناتج عن أمراض الكبد ثابتًا، على عكس التعب العام الذي يحدث عادةً بعد مجهود مكثف. يستمر التعب المرتبط بالكبد حتى مع الراحة ويمكن ملاحظته منذ بداية أي نشاط.

وفقا للدكتور أمول داهالي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد، مستشفى DPU سوبر التخصصي، بيمبري، بيون، “للوقاية من أمراض الكبد، وخاصة من التهاب الكبد B و C، يجب على الأفراد الخضوع للاختبار إذا تعرضوا. يعد التطعيم أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لالتهاب الكبد الوبائي بي، حيث يوفر حماية بنسبة 99%.

أعراض الكبد

بالنسبة لالتهاب الكبد الوبائي سي، يوصى بإجراء الاختبار الفوري والتطعيم في حالة التعرض له.

يحدث التعب المنتظم بعد مجهود مكثف، بينما يبدأ التعب المرتبط بالكبد منذ بداية أي نشاط. قد توفر الراحة راحة طفيفة، لكن التعب يعود عند استئناف النشاط في مرض الكبد.

معظم مرضى الكبد لا تظهر عليهم أعراض، ولكن أولئك الذين يعانون من الأعراض قد يعانون من التعب، وتغير لون العينين إلى الأصفر، والغثيان، وفقدان الشهية، وفقدان الوزن، وآلام خفيفة في البطن. قد تنطوي المراحل المتقدمة على تورم في الساقين والبطن.