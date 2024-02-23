نائب وزير السياحة والآثار تُشارك فى افتتاح معرض ديارنا تحت شعار "مصر بتتكلم حرفى"

شاركت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، في افتتاح معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية، بكايرو فيستيفال سيتي مول بالقاهرة الجديدة، في نسخته الـ66، والذي يقام تحت شعار «مصر بتتكلم حرفى»، وافتتحته مساء أمس الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وسيبدأ المعرض في استقبال الجمهور اعتبارًا من اليوم 23 فبراير حتى 9 مارس المقبل، ويشارك فيه أكثر من 450 عارضًا، ويقام تحت رعاية بنك الإسكندرية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وكايرو فيستيفال سيتي مول والاتحاد الأوروبي.

وأشارت نائب الوزير إلى الاهتمام الدائم الذي توليه وزارة السياحة والآثار لتشجيع الحرف اليدوية ودعم الصناعات المرتبطة بالاستدامة وذات المردود الإيجابي على المجتمع المحلي، واتساقًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ولا سيما هدف إحياء التراث المصري، لافتة إلى أن الحرف والصناعات اليدوية تحظى باهتمام واسع في معظم دول العالم، وأن اهتمام الدولة المصرية بدعم تلك الحرف هو تأكيد الأهمية الاجتماعية والثقافية لها كجزء من التراث المحلي الذي يُعد مكونًا رئيسيًا في صناعة السياحة ولأهميتها في جذب السائحين خاصة وأن مصر تمتلك حرفًا وصناعات يدوية متنوعة تعكس التراث الاجتماعي والثقافي لها.

فتح أسواق جديدة لخلق فرص تسويقية للمنتجات والصناعات المحلية

وأضافت أن الكثير من السائحين يحرصون أثناء تواجدهم في مصر على زيارة مناطق الحرف اليدوية ومحال السلع والبازارات السياحية ضمن برامجهم السياحية، لافتة إلى أن إقامة مثل تلك المعارض من شأنه فتح أسواق جديدة لخلق فرص تسويقية للمنتجات والصناعات المحلية ودعم الصناعات المتشابكة مع صناعة السياحة.

وقد قامت نائب الوزير بجولة داخل أجنحة المعرض والالتقاء بالعارضين من منتجي الصناعات اليدوية، وأبدت إعجابها بالمنتجات المختلفة كمنتجات الخوص والمفروشات والملابس القطنية، ومنتجات الجلود والزجاج الملون.

جدير بالذكر أن "ديارنا 2024" يعد إحدى أذرع وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق التنمية ودعم المشروعات الصغيرة، وذلك في ضوء اهتمام القيادة السياسية بدعم تلك المشروعات والتوجه نحو التنمية المستدامة وإشراك المجتمعات المحلية في العملية الإنتاجية.

بلغت مساحة المعرض هذا العام 3000 متر مربع، ويُشارك به أكثر من 450 عارضًا للمنتجات اليدوية التي تحكي قصص التراث المصري.