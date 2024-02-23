الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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يوسف زيدان لـ"الشاهد": يجب إعلاء النخبة وإبرازهم فى الصدارة

يوسف زيدان
يوسف زيدان

قال الكاتب والمفكر والأديب والدكتور يوسف زيدان، إن الإدارة فن وعلم، والنخبة هم من أداروا حياتهم بشكل ناجح ختى أصبح كبير التجار وكاتب معترف به خارج نطاق لغته، ورجال أعمال واعيين، وصحفيين كبار تجاوزا النطاق المحلي، كتاب، شعراء، سياسيين عندهم خبرة خاضوها مثل ناس "الوفد" قديما، فهم الأكثر رشدا وأقل تطلبا.

وأضاف خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامى الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: "النخبة غالبا بيكون لديهم أولاد وأحفاد فهم حريصين على البوتقة الاجتماعية، ولكي نعيد نموذج "الإسكندرية" لابد من إبراز هؤلاء وجعلهم في الصدارة".


وتابع: "على مدار سنوات طويلة، يتم إعلاء الردئ لأنه أخف، فإذا قام مغني بقصيدة عميقة جدا في معانيها، مما يتطلب تركيزا ووعيا كبيرا، عكس مايقوم به أحد مغني المهرجانات الشعبية، ويقوم كلام عبيط، وهذا يجعله أسهل ويتم الاستسلام للإيقاع البسيط، اللي غالبا متاخد من الإنترنت".

وواصل: "عملت لايف عن أغنية بنت الجيران، والناس اندهشت من طلبي ولكن ما استوقفني كان منطلق من معاني الكلمات التي تجعل الناس تسمعها وتتراقص عليها، فلازم ناخد بالنا من المعاني اللي طرحتها الأغنية".

الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال. 

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