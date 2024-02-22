الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

يوسف زيدان لـ"االشاهد": أتعجب من الانبهار بالمماليك وهم بلطجية

يوسف زيدان
يوسف زيدان

تحدث الكاتب والمفكر والأديب والدكتور يوسف زيدان، عن أسباب النظرة الفكرية لدى مجتمعات الدول النامية، والتي تتسم برؤية واحدة على مر العصور والسنوات.

وأضاف خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع الإعلامى الدكتور محمد الباز على قناة “إكسترا نيوز”: “إن هذه السمة في مجتمعاتنا مرتبط بأشياء كتيرة منها عدم القدرة على إعادة قراءة التصورات الأساسية، كما يرتبط بالكسل الذهني والسلطة الغشوم التي ظلت 500 سنة تحت حكم المماليك”.

وتابع: "وأنا بندهش جدا لما بلاقي ناس معجبة بالمماليك والأبطال واللي يقرا التاريخ الحقيقي يشوفهم شوية بلطجية".وواصل: “الـ600 سنة بتاعة حكم المماليك هما اللي أوروبا عملت فيهم النهضة الحديثة، وتاريخ أوروبا معروف من العصور الوسطى وصولا إلى عصر العقل وديكارت، ولو حسبت عدد الأشخاص اللي غيروا تاريخ ومسار القارة دي هتلاقيهم 150 شخصا على الأكثر، ومعروفين بأسماءهم منهم ديكارت وهيجل”.

واستطرد: "إذن الفكرة الوهمية إن الجماهير هي التي تحرك الأحداث فكرة مخادعة جدا، ويلحق بها أفكار أخرى زي فكرة إن الديمقراطية هو الطريق الوحيد، لكن هو حديث ذو شجون".

برنامج الشاهد 

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال. 

يوسف زيدان الكاتب يوسف زيدان الشاهد برنامج الشاهد حكم المماليك

مواد متعلقة

خالد منتصر يكشف لـ"الشاهد" حقيقة تزييف لوحة "الغابة الألمانية"

الأكثر قراءة

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

اقتصاديون لـ"الدستور": صفقة الاستثمار المباشر "خنقت" الدولار فى السوق السوداء

"الأرصاد" تكشف توقعاتها بشأن الطقس فى شهر رمضان

توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى غدا

أكبر صفقة استثمار تخنق الدولار فى السوق السوداء

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هانى الناظر.. الحكيم الإنسان

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

محمد رفعت

"طابا – العريش".. ضربة معلم

محمد عبدالعزيز

سيدة أخرى من مصر.. نموذج مشرف للمرأة

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"رويترز": زيارة هنية للقاهرة إشارة قوية بأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مستمرة

الصين لـ"العدل الدولية": الشعب الفلسطيني يكافح من أجل تقرير مصيره

الاحتلال يكثف غاراته على خان يونس ورفح فى اليوم الـ139 من عدوانه على غزة