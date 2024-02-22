الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس الثاني يلتقي عدد من الدبلوماسيين بالمقر البابوي

البابا تواضروس
البابا تواضروس

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس، سفير مملكة هولندا في مصر بيتر موليما.

وقدم له البابا خلال اللقاء، نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فيما عبر السفير الهولندي عن انبهاره بالحضارة المصرية العريقة.

كما استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس، السيد إيريك شوڤالييه السفير الفرنسي الجديد في مصر. 

قدم له قداسة البابا نبذة عن تاريخ مصر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعن العلاقات القوية التي تربط الكنيسة بكافة أركان الدولة المصرية، ومؤسسة الأزهر الشريف والطوائف المسيحية الموجودة في مصر.

كما تناول اللقاء موضوع أهمية الاهتمام بالتعليم ودور فرنسا في دعم ملف التعليم في مصر.

واستقبل أيضًا قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس، السيد باولينو فرانكو دي كارفاليو سفير البرازيل الجديد في القاهرة.

تحدث قداسة البابا خلال اللقاء عن مصر وتاريخها، وكذلك عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. بينما أشاد السفير البرازيلي بأجواء التعايش القائمة بين كافة المصريين.

كما التقى قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم  سفيرة جمهورية ليبيريا في مصر السيدة ماريان كوبي، وقدم لها أثناء اللقاء نبذة عن تاريخ مصر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومن جانبها أعربت السفيرة عن سعادتها بالتواجد في مصر.

 ورحب قداسة البابا تواضروس الثاني  في المقر البابوي بالقاهرة،بزيارة  السفير هيثم مختار قنصل مصر الجديد في ملبورن، بأستراليا.

تحدث قداسته خلال اللقاء عن تاريخ الكنيسة القبطية في أستراليا، معربًا عن أمنياته للقنصل الجديد بالتوفيق في أداء مهام عمله.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية،لبدء صوم يونان النبي، والذي يسبق  الصوم الكبير المقدس  استعداد لعيد القيامة المجيد،وتقدر فترة صومه 55يومًا.

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