خالد أبوبكر عن "صفقة الحكومة الاستثمارية": أنجزتها الدولة فى توقيت مثالى

علق الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على موافقة مجلس الوزراء المصري، على "أكبر صفقة استثمار مباشر" من خلال شراكة استثمارية مع "كيانات كبرى".

وكشف خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، عن بعض تفاصيل الصفقة، موضحًا: "نحن أمام رقم ملياري كبير، وجزء من هذا الرقم سيدخل الخزانة العامة للدولة وبالعملة الأجنبية ومن خارج مصر".

وقال إنه تلقى دعوة رسمية من مجلس الوزراء، لحضور مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى ويعقب مراسم التوقيع مؤتمر صحفي لشرح تفاصيل الصفقة، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك يوم غد الجمعة.

وأوضح أن هناك نسخة نهائية، وستصبح شرعية بعد توقيعها من مسئول يمثل الدولة، وما فعلته الحكومة التزام بالقانون، وما ستفعله غدًا هو التزام أدبي أمام الشارع المصري لشرح التفاصيل، مضيفًا: "دمي مش خفيف أوي على الحكومة، لكن اليوم أنا مع الحكومة.. ولا بد من موافقة مجلس الوزراء أولًا ثم شرح باقي التفاصيل".

وتابع: "غدًا التوقيع على صفقة استثمارية كبرى، طرفها الأول جمهورية جمهورية مصر العربية، وسيكون هناك مؤتمر صحفي يشرح كل التفاصيل، نتحدث عن أرقام كبيرة ووقت انتهاء الصفقة من مفاوضات وإقرار وصياغة عقود وقت مثالي، وناس بتشتغل بسرعة وجدية".