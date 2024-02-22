خطة سنوية للمعارض والتدريب لزيادة صادرات الملابس الجاهزة

قالت ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة إن المجلس يعمل على ملف حل مشكلات الشركات والمصانع الصغيرة كما يقوم المجلس بعمل خطة سنوية للمعارض والتدريب وبرتوكولات تعاون مع عدة جهات مختلفة بهدف التسهيل على مصدري الملابس الجاهزة.

أضافت ماري، خلال ملتقى القاهرة الدولي للملابس والأقمشة ومستلزمات الإنتاج أن أوروبا بدأت تضع شروط لاستيراد الملابس بالاعتماد على الطاقة النظيفة وإعادة التدوير والاقتصاد الدائري وهو ما نقوم بالتوعية به وعقد لقاءات واتفاقيات مستمرة مع كافة الجهات منها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAD.

وأشارت إلي التواصل مع المصانع بشكل مستمر لمعرفة المشكلات التي تواجه المستثمرين ونقوم بالتواصل مع الجهات المختلفة سواء وزارة المالية أو الصناعة لحل هذه المشكلات، وكذلك العمل على المساعدة في صرف المساندة التصديرية من خلال تقديم الشهادات اللازمة المصنعين في هذا الأمر.

وشددت على أن دور المجلس التصديري للملابس الجاهزة في مساندة المصانع على معرفة الشهادات اللازمة للتصدير ونعمل على إدخال جهات داعمة للحصول على الشهادات اللازمة للتصدير والتي يكون جزء منها بتكاليف مرتفعة تصل إلي 3 آلاف يورو وهو ما نحاول التقليل من هذه التكاليف على المصنعين.

وأوضحت رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة أنه يتم عمل بعثات طرق الأبواب بالتعاون مع مكاتب التمثيل التجاري في الخارج من أجل دخول الأسواق الجديدة.