الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هؤلاء ينعون الدكتور هانى الناظر طبيب الإنسانية

الدكتور هانى الناظر
الدكتور هانى الناظر

نعى الدكتور محمود صقر، المستشار الثقافي في سفارة جمهورية مصر العربية باليابان ورئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا السابق، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، والنائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، بعد صراع مع مرض السرطان.

كان الدكتور محمد الناظر، نجل الدكتور هاني الناظر، قد أعلن ظهر اليوم الخميس، وفاة والده بعد صراع مع المرض.

وكتب نجل الدكتور هاني الناظر: "إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفي إلى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر، صلاة الجنازة اليوم الخميس ٢٢-٢-٢٠٢٤ في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر إن شاء الله، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان العزاء".

الدكتور محمود صقر خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق محمد الناظر نجل الدكتور هاني الناظر

مواد متعلقة

بلاش تشيل الهم.. آخر ما كتبه هانى الناظر قبل وفاته

الأكثر قراءة

قرار عاجل من وزير التموين بخصوص نقل وتداول السلع

طبيب الإنسانية.. مَن هو الدكتور هانى الناظر؟

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

وفاة الدكتور هانى الناظر

النيابة العامة تصدر أول بيان حول جريمة قتل "طالب الدقهلية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"رويترز": زيارة هنية للقاهرة إشارة قوية بأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مستمرة

الصين لـ"العدل الدولية": الشعب الفلسطيني يكافح من أجل تقرير مصيره

الاحتلال يكثف غاراته على خان يونس ورفح فى اليوم الـ139 من عدوانه على غزة