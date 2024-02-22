هؤلاء ينعون الدكتور هانى الناظر طبيب الإنسانية

نعى الدكتور محمود صقر، المستشار الثقافي في سفارة جمهورية مصر العربية باليابان ورئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا السابق، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، والنائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، بعد صراع مع مرض السرطان.

كان الدكتور محمد الناظر، نجل الدكتور هاني الناظر، قد أعلن ظهر اليوم الخميس، وفاة والده بعد صراع مع المرض.

وكتب نجل الدكتور هاني الناظر: "إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفي إلى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر، صلاة الجنازة اليوم الخميس ٢٢-٢-٢٠٢٤ في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر إن شاء الله، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان العزاء".