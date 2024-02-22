الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ضيف ندوة بآداب عين شمس

،الدكتور فخري الفقي
،الدكتور فخري الفقي

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، يوم الأربعاء بكلية الآداب، الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قبيل الندوة التى استضافته فيها كلية الآداب جامعة عين شمس بعنوان "الاقتصاد المصري والفرص التنموية المتاحة"، وذلك بحضور الدكتورة حنان كامل عميد الكلية، والدكتورة هبة شاهين القائم بعمل عميد كلية الإعلام، والدكتور محمد إبراهيم وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حاتم ربيع وكيل كلية الآداب للدراسات العليا والبحوث.

وخلال اللقاء رحب رئيس الجامعة بالأستاذ الدكتور فخرى الفقي في رحاب كلية الآداب، لمناقشة ما يخص المستقبل الاقتصادي والتحديات الراهنة والمحتملة.

كما استعرض المشروعات التنموية بالجامعة والإعداد والتخطيط الملائم لها وعلى رأسها مشروع المدينة الطبية، مشيرًا إلى قرب الانتهاء منها.

وخلال الندوة قدم الدكتور فخرى الفقي تحليلًا للوضع الاقتصادي الحالي والأسباب والتحديات، والجهود المبذولة من قبل الحكومة والدولة للإصلاح الاقتصادي، من خلال اتخاذ أكثر من إجراء للحد من التضخم وتقديم الحماية الاجتماعية.

ولاقت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الحضور، حيث تم طرح العديد من التساؤلات التي تمت الإجابة عليها جميعًا، وفي ختام الندوة قدمت الدكتورة حنان كامل عميد الكلية درع الكلية للدكتور فخري الفقي، مقدمة الشكر له على هذه الندوة الثرية.

يذكر أن الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية ومساعد مدير تنفيذى سابق بصندوق النقد الدولي ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حاليًا.

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لتعزيز العلاقات.. رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفد منظمة اليونسكو

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فعاليات الندوة التوعوية عن "الإدمان المخاطر والأضرار" بكلية الألسن جامعة عين شمس

وفي سياق آخر استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وفد منظمة اليونسكو، بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالى للتخطيط الاستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل.

وخلال اللقاء أكد الدكتور محمد ضياء على حرص جامعة عين شمس على تعزيز التعاون مع منظمة اليونسكو في كل المجالات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمعات المعرفة، مشيدًا بدورها في تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم العالي، من خلال تطوير السياسات ووضع المعايير الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة، ودعم البحث العلمي والابتكار، كذلك أعرب عن تقديره العميق للجهود التى يبذلها بنك المعرفة فى تعزيز البحث العلمى فى مصر، مؤكدًا على دوره فى الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا.

المشروعات التنموية مشروع المدينة الطبية والتحديات الراهنة كلية الأداب جامعة عين شمس رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

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