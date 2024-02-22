الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بعد قليل.. نظر تجديد حبس المتهمين بسرقة شقة ميرهان حسين

ميرهان حسين
ميرهان حسين

تنظر محكمة جنح المقطم بعد قليل، جلسة تجديد حبس المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية ومتعلقات الفنانة ميرهان حسين من داخل شقتها فى دائرة القسم. 

كانت نيابة المقطم الجزئبة، قررت حبس 3 متهمين بسرقة مشغولات ذهبية ومتعلقات شخصية من داخل شقة الفنانة ميرهان حسين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات. 

وفحصت الأجهزة الأمنية، ملابسات اتهام الفنانة ميرهان حسين لمجموعة من العمال بسرقة حقيبتها من داخل شقة تحت الإنشاء فى منطقة المقطم، وتحرر المحضر اللازم، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة.

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من الفنانة ميرهان حسين تتهم فيه مجموعة من العمال لسرقة حقيبتها بداخلها مبلغ مالى ومشغولات ذهبية، أثناء تواجدها داخل شقة تحت الإنشاء، ويجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل.

 

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