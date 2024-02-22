الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

أمريكا: سنواصل اتخاذ الإجراءات الملائمة لحماية الملاحة فى البحر الأحمر

البحر الأحمر
البحر الأحمر

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة وشركاءها "سيواصلون اتخاذ الإجراءات الملائمة" لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين.

وأضاف في بيان: "الولايات المتحدة تدين الهجمات المتهورة والعشوائية التي ينفذها الحوثيون على سفن شحن مدنية.. الحوثيون يتصرفون كمنظمة إرهابية".

وأعلن الاتحاد الأوروبي، الإثنين، إطلاق مهمة "أسبيدس"، مشيرًا إلى أنها تهدف لضمان  حرية الملاحة في البحر الأحمر، عبر العمل مع الشركاء الدوليين.

وقال الاتحاد الأوروبي، إن مهمة "أسبيديس" البحرية، تهدف للمساعدة في حماية سفن الشحن الدولي في البحر الأحمر ضد هجمات الحوثيين في اليمن، فيما أكدت مصادر أوروبية أن المهمة ستستمر لمدة عام على الأقل.

واتفق الاتحاد الأوروبي من "حيث المبدأ" على تنظيم مهمة تهدف إلى حماية السفن من هجمات الحوثيين حول شبه الجزيرة العربية، فيما من المقرر نشر 4 سفن عسكرية تحمل أعلام الاتحاد الأوروبي لحماية السفن التجارية ودعم التحالف الأمريكي البريطاني، الموجود في المنطقة منذ 18 ديسمبر الماضي.

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