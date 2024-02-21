“الأسعار أحسن من بره”.. إقبال كبير من المصريين على معارض "أهلًا رمضان" (فيديو)

شهدت معارض أهلًا رمضان في محافظة بني سويف التي تم افتتاحها إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين على شراء السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة، والتي أقامتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

مواطن في معرض أهلًا رمضان: “كل حاجة موجودة بسعر مناسب”

في السياق، قال أحد المشاركين في معرض أهلًا رمضان لكاميرا قناة "إكسترا نيوز": "إقامة المعرض حاجة كويسة جدًا، والأسعار أفضل من بره بكثير وفي تخفيضات والدولة تُشكر على ما تفعله في ظل الظروف الاقتصادية التي نعيش فيها".

وقالت مواطنة أخرى: "كل حاجة هنا حلوة أحسن من بره، بره كل ساعة يرفعوا الأسعار، مش بنعرف نشتري حاجة خالص، هنا حلو".

أكد مواطن آخر: "كل الحاجة هنا رخيصة أرخص من بره وكلها حلوة، ربنا يخليك يا ريس، وكل حاجة متوفرة والبركة في ربنا والرئيس ونشكره على السلع اللي في المعرض".