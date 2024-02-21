الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

استعدادًا للملتقى الترويجى الأول.. خبراء سياحة اليخوت داخل مسجد السلام بـ"شرم الشيخ"

خبراء سياحة اليخوت
خبراء سياحة اليخوت داخل مسجد السلام بشرم الشيخ

زارعدد من الخبراء الدوليين فى سياحة اليخوت مدينة شرم الشيخ، وذلك ضمن الملتقى الترويجي الأول لمصر كمقصد لسياحة اليخوت، والذي يشارك به مجموعة من الخبراء الدوليين في سياحة اليخوت الفائقة، والذى تسضيفة وزارة السياحة والآثار.

وقامت الوزارة ممثلة فى هيئة تنشيبط السياحة بتنظيم زيارات تعريفية للمشاركين لمدن كل من القاهرة والجيزة والعين السخنة والغردقة والأقصر وأسوان والإسكندرية؛ لتعريفهم بالمنتجات السياحية في مصر والمقومات التي تجعل منها مقصدًا لسياحة التنقل باليخوت.

كما قام الخبراء بزيارة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، والمتحف المصري الكبير، ومنطقة أهرامات الجيزة، وشارع المعز بالقاهرة التاريخية.


وفى سياق آخر قام مؤخرا الاستشاري الدولي لسياحة اليخوت كولين سكواير بزيارة لهيئة قناة السويس، شملت مارينا اليخوت الجديد بالإسماعيلية ومتحف السويس القومي، وذلك للتعرف على المارينا وما تمتلكه من إمكانيات فنية متميزة، وكذلك الخدمات المختلفة التي يمكنها تقديمها للسائحين القادمين على متن اليخوت.

كما زار كولين محافظة الاسكندرية وتفقد ميناء الإسكندرية ومتحف الميناء والذي يحكي قصة نشأة ميناء الإسكندرية كأحد أقدم موانئ العالم، بالإضافة إلى محطة الركاب الجديدة والتي تجاور مجموعة الأرصفة المخصصة لليخوت الفائقة، بالإضافة الى زياراتها إلى كل من مدن والغردقة، والإسماعيلية، والسويس.

وتعاقدت هيئة تنشيط السياحة مع كولين سكواير أحد خبراء التسويق الدوليين المتخصصين في وضع الاستراتيجيات الترويجية للمنتجات السياحية، وذلك للاستفادة من خبراته ومناقشة المقترحات الخاصة بتنفيذ استراتيجية للترويج لسياحة اليخوت في مصر، وتستهدف وزارة السياحة بإعداد دراسة وخطة مفصلة عن كيفية الترويج لهذا المنتج.

خبراء سياحة اليخوت داخل مسجد السلام بشرم الشيخ
خبراء سياحة اليخوت داخل مسجد السلام بشرم الشيخ
سياحة اليخوت شرم الشيخ المنتجات السياحية سياحة التنقل الاستشاري الدولي

الأكثر قراءة

عاجل.. مسئول إسرائيلى: مؤشرات إيجابية على قرب تنفيذ صفقة رهائن جديدة

"الأرصاد" تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

خريطة الفرص الاستثمارية.. وزير قطاع الأعمال: مصانع عملاقة للألومنيوم والأدوية وألبان الأطفال

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

كولر يجرى تغييرات على تشكيل الأهلى ويحذر من خطورة ميدياما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ومازال الإفك الصهيوني مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية