استعدادًا للملتقى الترويجى الأول.. خبراء سياحة اليخوت داخل مسجد السلام بـ"شرم الشيخ"

زارعدد من الخبراء الدوليين فى سياحة اليخوت مدينة شرم الشيخ، وذلك ضمن الملتقى الترويجي الأول لمصر كمقصد لسياحة اليخوت، والذي يشارك به مجموعة من الخبراء الدوليين في سياحة اليخوت الفائقة، والذى تسضيفة وزارة السياحة والآثار.

وقامت الوزارة ممثلة فى هيئة تنشيبط السياحة بتنظيم زيارات تعريفية للمشاركين لمدن كل من القاهرة والجيزة والعين السخنة والغردقة والأقصر وأسوان والإسكندرية؛ لتعريفهم بالمنتجات السياحية في مصر والمقومات التي تجعل منها مقصدًا لسياحة التنقل باليخوت.

كما قام الخبراء بزيارة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، والمتحف المصري الكبير، ومنطقة أهرامات الجيزة، وشارع المعز بالقاهرة التاريخية.



وفى سياق آخر قام مؤخرا الاستشاري الدولي لسياحة اليخوت كولين سكواير بزيارة لهيئة قناة السويس، شملت مارينا اليخوت الجديد بالإسماعيلية ومتحف السويس القومي، وذلك للتعرف على المارينا وما تمتلكه من إمكانيات فنية متميزة، وكذلك الخدمات المختلفة التي يمكنها تقديمها للسائحين القادمين على متن اليخوت.

كما زار كولين محافظة الاسكندرية وتفقد ميناء الإسكندرية ومتحف الميناء والذي يحكي قصة نشأة ميناء الإسكندرية كأحد أقدم موانئ العالم، بالإضافة إلى محطة الركاب الجديدة والتي تجاور مجموعة الأرصفة المخصصة لليخوت الفائقة، بالإضافة الى زياراتها إلى كل من مدن والغردقة، والإسماعيلية، والسويس.

وتعاقدت هيئة تنشيط السياحة مع كولين سكواير أحد خبراء التسويق الدوليين المتخصصين في وضع الاستراتيجيات الترويجية للمنتجات السياحية، وذلك للاستفادة من خبراته ومناقشة المقترحات الخاصة بتنفيذ استراتيجية للترويج لسياحة اليخوت في مصر، وتستهدف وزارة السياحة بإعداد دراسة وخطة مفصلة عن كيفية الترويج لهذا المنتج.