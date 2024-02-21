عاجل.. مسئول إسرائيلى: مؤشرات إيجابية على قرب تنفيذ صفقة رهائن جديدة

قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، إن هناك مؤشرات إيجابية على احتمال تنفيذ صفقة رهائن جديدة، وفقًا لتصريحات نقلتها وكالة “رويترز”.

وحذر الوزير الإسرائيلي من أن العملية العسكرية في رفح سيتم توسيعها إذا لم تطلق حماس سراح الرهائن بحلول شهر رمضان.

في سياق متصل، وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء إلى البرازيل، لتكون محطته الأولى في أمريكا الجنوبية للقاء الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا بعد أن أثار الزعيم اليساري غضب واشنطن بتشبيهه إسرائيل بالزعيم النازي أدولف هتلر.

وفي قمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت في إثيوبيا نهاية الأسبوع، أدان لولا إسرائيل لارتكابها "إبادة جماعية" في غزة، قائلا إن ما تفعله إسرائيل في غزة يشبه المحرقة.

ويبدأ “بلينكن” زيارته في العاصمة البرازيلية برازيليا، ثم يزور ريو دي جانيرو لحضور قمة مجموعة العشرين، ثم يتوجه إلى الأرجنتين للقاء رئيسها الجديد خافيير مايلي، المعروف بدعمه لإسرائيل.