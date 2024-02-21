الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

غلق موقع غير مرخص تابع لمطعم شهير في الزقازيق

غلق موقع غير مرخص
غلق موقع غير مرخص تابع لمطعم شهير في الزقازيق

 تمكنت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، من ضبط موقع لإعداد الطعام لمطعم شهير بالزقازيق، يعمل بدون ترخيص، وداخله أكثر من نصف طن من المواد الغذائية بها تغير في خواصها الطبيعية وغير صالحية، وتم إعدام المضبوطات وتحرير محضري مخالفة وإخطار الجهات المختصة لإغلاقه.

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وقال وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود، فى بيان، إنه قاد حملة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الزقازيق، يرافقه مراقب أول المديرية، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق، ومفتشي مكتب الأغذية بالإدارة، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، بتكثيف الحملات على المنشآت الغذائية والأسواق وضبط المخالف منها؛ لضمان وصول غذاء آمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

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وأضاف أنه تم خلال الحملة مداهمة عدد من المنشآت الغذائية، وتبين وجود مكان لتجهيز الطعام لمطعم شهير بالزقازيق، يعمل بدون ترخيص، وبه نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق المكان، لما يمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم ضبط وإعدام 515 كجم دجاج مجمد ودجاج متبل وأرز مطهي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 2 عينة، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير 2 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.
وأكد "مسعود" استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.

 

مديرية الشئون الصحية بالشرقية مطعم شهير بالزقازيق نصف طن من المواد الغذائية وغير صالحية إعدام المضبوطات وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود

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