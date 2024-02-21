محمد رمضان من محكمة الجيزة: أثق فى نزاهة القضاء المصرى

حرص النجم محمد رمضان، على حضور جلسة معارضته بمحكمة الجيزة، اليوم الأربعاء، وذلك في الحكم الصادر بحبسه سنة لاتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد بنك شهير.

وحاصر الجمهور، محمد رمضان أمام محكمة الجيزة، للالتقاط الصورالتذكارية معه، وذلك عقب وصوله وخروجه من المحكمة.

وقال رمضان، في بيان صحفي: "أنا أثق في نزاهة القضاء المصري العادل وواثق في أنه سينصفني فيما يتم توجيهه لي من اتهامات لا أساس لها من الصحة"، وحجزت المحكمة، جلسة معارضة محمد رمضان ليوم 6 مارس للنطق بالحكم.

وكانت آخر أعمال محمد رمضان طرحه فيديو كليب أغنية "عربي" على "يوتيوب"، وتعاون فيها معه المغني الكندي ذو الأصل اللبناني مساري، ومغني الراب الأمريكي فيوتشر.

حجزت محكمة الجيزة الابتدائية، المعارضة المقدمة من الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة لاتهامه بنشرأخبار كاذبة ضد بنك شهير، لجلسة 6 مارس؛ للنطق بالحكم.

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد قرارًا يفيد بحبس الفنان محمد رمضان لمدة سنة، في الدعوى القضائية التي رفعها أحد المحامين ضده واتهمه بها بترويج أخبار كاذبة عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الفنان محمد رمضان، أكد أن الدولة تحفظت على أمواله المودعة بأحد البنوك، وذلك في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام حيث قال: "صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك أبلغني بأن الدولة تحفظت على أموالي وكان ردي عليه أنا ومالي ولحم كتافي ملك بلدي وملك أهل بلدي اللهم لا اعتراض".

وتابع رمضان: "الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد ما بيحطوا فلوس في البنك بيشيلوا فلوس في بيوتهم، مستورة".