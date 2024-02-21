إطلاق برنامج بناء القدرات التشغيلية للمهندسين والفنيين حديثي التخرج في صعيد مصر

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال فاعليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة EGYPES 2024 إطلاق شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك) برنامج بناء القدرات التشغيلية للمهندسين والفنيين حديثي التخرج في صعيد مصر، ويشمل البرنامج أعمال تدريب وتأهيل شاملة لشباب الخريجين وبناء القدرات والمهارات والخبرات التي تؤهلهم للقيام بأعمال التشغيل والصيانة لمجمع التكسير الهيدروجيني.

إطلاق برنامج بناء القدرات التشغيلية لمهندسي البترول



وتم توقيع الاتفاقات والعقود المعنية بتنفيذ هذا البرنامج الطموح والتجربة الرائدة بين المهندس محمد بدر رئيس شركة أنوبك (ANOPC) وكل من المهندس وائل لطفى رئيس شركة إنبى، وجان سكوملر المدير الإقليمى فى (DNV) وموكال ريمى رئيس شركة أليانس تريننج ضمن فعاليات (EGYPES 2024)، وكانت شركة أنوبك قد قامت بتوقيع عقد التشغيل والصيانة مع شركة إبروم (EPROM) ضمن فعاليات إيجيبس 2023.



ويتضمن البرنامج سلاسل تدريبية وتأهيلية متكاملة بداية من حزمة من البرامج التدريبية العلمية والعملية الأساسية في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي وأساسيات الصحة والسلامة والبيئة والمهارات الشخصية، ومرورًا بحزم تدريبية تخصصية ونوعية في مختلف المجالات الفنية ووصولًا إلى برامج التدريب المتقدمة التي تغطي جميع مجالات التشغيل والصيانة للمجمع الجديد.



ويعد برنامج بناء القدرات التشغيلية للمهندسين والفنيين حديثي التخرج في صعيد مصر هو أحد المشروعات الطموحة التي تتبناها شركة أنوبك ضمن دورها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في محيطها في صعيد مصر وضمن مسؤوليتها المجتمعية، والتي من شأنها الارتقاء بعناصر المجتمع المحلي المادية والبشرية وتقديم منبع جديد للعمالة المدربة والمؤهلة من صعيد مصر للعمل بقطاع البترول المصري

وفى سياق متصل شهد وزير البترول والثروة المعدنية ضمن فاعليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة EGYPES 2024 توقيع المهندس محمد بركات رئيس شركة إيبروم وماركو فيللا رئيس شركة تكنيب إنيرجيز، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك فيما بين الشركتين فى مجال تشغيل وصيانة المشروعات ومشروعات التحول الطاقى،حيث تعد شركة إيبروم من الشركات الرائدة فى مصر والشرق الأوسط فى مجال تشغيل وصيانة المشروعات البترولية ولها خبرة كبيرة فى إدارة وتشغيل وصيانة معامل تكرير البترول ومحطات معالجة الغاز الطبيعى إلى جانب مشروعات تمثيل المالك فى العديد من المشروعات البترولية الحيوية فى مصر لما تملكه من خبرات كبيرة وكوادر فنية عالية التدريب والكفاءة، كما تعد شركة تكنيب إنيرجيز أحد أهم شركات المشروعات فى العالم وتشارك فى العديد من المشروعات البترولية الهامة المصرية والعالمية.



وتتضمن المذكرة التفاهم بين الشركتين على التعاون لاستغلال الخبرات المتوفرة لديهما لتطوير الأداء فى المشروعات الحالية والتعاون فى فتح أسواق عالمية جديدة لتحقيق أفضل إستفادة من إمكانيات الشركتين،خاصة فى مجال دعم أعمال التشغيل والصيانة بإستخدام أحدث طرق المراقبة والمتابعة للعمليات التى تمتلكها شركة تكنيب إنيرحيز ومجال اختبارات ما قبل التشغيل والتشغيل التجريبى للمشروعات البترولية ومجال تنفيذ العمرات الشاملة، حيث تمتلك إيبروم خبرة كبيرة فى هذه الأعمال وكذلك مجالات تحسين كفاءة إستخدام الطاقة.