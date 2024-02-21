الأربعاء 21 فبراير 2024
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الكرازة

البطريرك ثيوفيلوس يقلد الرسام قسطنطينيوس صليب القبر المقدس

كنيسة
كنيسة

قلّدَ صاحبُ الغبطة كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثّالث بطريركُ المدينةِ المقدّسةِ الإثنين الماضي في دار المطرانيّةِ في عمّان وبحضورِ المطران خريستوفوروس  قسطنطين كسينوبولوس المشرفَ على مدرسةِ الرّسمِ البيزنطيّ في الأردنّ صليبَ القبرِ المقدّسِ تقديرًا لجهودهِ المباركةِ في خدمةِ  كنيستِنا الأرثوذكسيّةِ في الأُردنِ من خلال كتابةِ وترميمِ العديدِ من الأيقوناتِ في كنائس المملكةِ وكان أخرُها كنيسةُ الأقمارِ الثّلاثةِ في المركزِ الأرثوذكسيّ - دبّين، كما ولجهودهِ المباركةِ في تنميةِ مهاراتِ فنِّ كتابةِ الأيقوناتِ لجيلٍ من أبناءِ الكنيسةِ المقدسيّةِ في الأردنّ من خلالِ مدرسةِ الرّسمِ التّابعةِ لدارِ المطرانيّة.
وقدم غبطته لزوجته السيدة أناستاسيا أيضًا الصليب المقدس بركة.

في سياق متصل بكنيسة الأردن، افتتح الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثّقافية بحضور  الأميرة مَريم غازي، كنيسةِ الأقمار الثلاثة للروم الأرثوذكس داخلِ مَشروعِ المَركزِ الأرثوذكسي في دبين بمحافظة جرش الأردنية.
وجاء افتتاح الكنيسة الجَديدة بحُضورِ ومُباركةِ صَاحبِ الغِبطة البَطريرك ثيوفيلوس الثالث بَطريرك المَدينة المُقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن، مع عددٍ من الآباء.
وقال مُطران الأردن للرّوم الأرثوذكس خريستوفوروس عطالله الجزيل الإحترام إن افتتاح الكنيسة يأتي بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي للملك، مؤكدا أن الأردن يعد أنموذجا في العيش المشترك وملاذا للآمنين وواحة للأمن والاستقرار.

وقال إن الكنيسة ستلبي احتياجات الشباب، وستكون مكانا لعقد المؤتمرات والتلاقي فكريًا وثقافيًا وخدمةِ للمُجتمع المحلي. معربًا عن شكره للتبرع الكريم الذي قدمهُ السيد عيسى ناصيف عُودة لإتمامِ بناءِ الكنيسة.

وتعد كنيسة الأقمار الثلاثة الأولى في الأردن التي تحمل هذا الاسم، وتَتوسط مَشروع المَركز الأرثوذكسي المُلاصق لدَير السيدة العذراء ينبوع الحياه - دبين، وسميت بهذا الاسم نسبة الى القديس باسيليوس الكبير، والقديس غريغوريوس اللاهوتي، والقديس يُوحنا الذّهبي الفم.

كما تمتاز الكنيسة الجديدة بتصميمات هَندسية تعكس فن البناء التُراثي من المناطق الأردنية بروح معمارية بيزنطية، رُومية الفن والتراث.
وستشهد الكنيسة يوم الجمعة المقبل أول قداس إلهي بحُضورِ رسمي وشعبي ومن أبناء الرعايا من مُختلف مُحافظات المَملكة.
 

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