الخميس 22 فبراير 2024
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منوعات

مسلسلات رمضان 2024.. القائمة الكاملة لأبطال "بدون سابق إنذار"

الفنان اسر ياسين
الفنان اسر ياسين

تصدر مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 على أحد شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التريند خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بعد نشر البوستر الدعائي للمسلسل وبعض صور أبطاله خلال التصوير.

وترصد "الدستور" أحداث المسلسل خلال السطور التالية. 

 أحداث مسلسل بدون سابق إنذار لـ"آسر ياسين" 

ينتمي مسلسل بدون سابق إنذار المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 في نوعية "الاجتماعي التشويقي" فئة الـ 15 حلقة، حيث يحكي قصة مهندس يدعى مروان الألفى، فهو مهندس يبلغ من العمر 34 عاما، وزوجته ليلى تبلغ من العمر 28 عاما زوجين ينتظران مولودهما الأول، ويضطران الزوجان ان تلد الزوجة في مستشفى حكومي وتنتقل بنا الاحداث ونرى مجدى وليلى في احتفالهم بعيد ميلاد عمر السادس.

وتلاحظ ليلى على ابنها بقع غريبة على جسده، ويذهب الثنائى إلى طبيب لاجراء بعض الفحوصات له لتؤكد لهما النتائج اصابته بسرطان الدم يقررا فورا اجراء عملية نقل نقى العظام، تحدث مفجأة للجميع حين لا تتطابق انسجة الأب الذى كان أول من أجرى الفحوصات بغرض التبرع للطفل، ومن هنا تبدأ مشاكل بينه وبين زوجته، وتتعقد المشاكل اكثر فأكثر.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل بدون سابق إنذار لـ آسر ياسين

 قائمة أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

-الفنان آسر ياسين.

-الفنانة عائشة بن أحمد.

-الفنان أحمد خالد صالح.

-الفنانة جهاد حسام.

-الفنان أحمد علي ماهر.

-الفنانة نهال عنبر.

-تأليف ألمي كفارنة.

-إخراج هاني خليفة.

-إنتاج شركة blue bee بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد طرحت بوستر منفرد للفنان آسر ياسين الذي يلعب بطولة مسلسل “بدون سابق إنذار”، لتخوض به سباق دراما رمضان 2024، والمكوّن من 15 حلقة فقط، ويشارك به عدد كبير من نجوم الفن.

جدير بالذكر أن مسلسل بدون سابق إنذار يعد ثاني تجارب الفنانة عائشة بن أحمد في دراما مسلسلات الـ15 حلقة بعدما شاركت في رمضان الماضي بمسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي.

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مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل بدون سابق إنذار لـ آسر ياسين

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