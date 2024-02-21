أستاذ علاقات دولية: المرافعة المصرية تهدف إلى تشويه سمعة الكيان الصهيوني دوليًا

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن المرافعة التي قامت بها الدولة المصرية أمام محكمة العدل الدولية سوف تزيد من مخاوف وقلق الكيان الصهيوني، حيث تهدف المذكرة المصرية إلى تشويه سمعة الكيان الصهيوني بسبب الانتهاكات الكثيرة التي يقوم يها بحق الشعب الفلسطيني.

المذكرة المصرية أمام محكمة العدل

وأكد الدكتور رامي عاشور، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية لها عمق عربي وإفريقي، لذا المذكرة المصرية لها بعد أمني وقانوني وانساني كونها دولة مجاورة.

وأضاف في حديثه، أن ما يحدث في قطاع غزة يهدد السلم والأمن الدولي، لذا هذه المذكرة من الممكن أن تجعل محكمة العدل الدولية تتهم مجلس الأمن بحفظ الأمن والسلام في العالم.

ضحايا الحرب الصهيوني

وكانت قد أعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 29313 شهيدا و69333 جريحا منذ 7 أكتوبر.

كما أعلنت الوزارة، أن الاحتلال ارتكب 11 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 118 شهيدا و163 جريحا خلال 24 ساعة الماضية.

فيما أكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن 52 شهيدا وصلوا إلى المستشفيات منذ مساء أمس جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على منازل الفلسطينيين ف المحافظة الوسطى بقطاع غزة.