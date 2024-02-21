الأربعاء 21 فبراير 2024
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الكرازة

رئيس الأساقفة يستقبل ممثلي مؤسسة تحالف ACT Alliance

كنيسة
كنيسة

استقبل الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، ممثلي "مؤسسة ACT Alliance" ريتشيل لويس المدير الإقليمي للمؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجورج ماجاج المستشار الإقليمي للشؤون الإنسانية للمؤسسة، وذلك بمقر إبروشية الكنيسة الأسقفية بالزمالك.

أطلع رئيس الأساقفة "مؤسسة ACT" على الأنشطة التي تقوم بها الإبروشية في مصر، وذلك من خلال المؤسسات والقطاعات التابعة للكنيسة، والتي تهدف إلى تنمية خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية للمحتاجين.

وتضمن الاجتماع مناقشات لاستكشاف سبل التعاون بين الإبروشية والمؤسسة، بالإضافة إلى توضيح هدف المؤسسة في تعزيز نهج منسق بقيادة محلية للتنمية ودعم القضايا الإنسانية، حيث تعمل المؤسسة على المساعدات الإنسانية، والسلام والأمن لدعم المجتمعات في أكثر من ١٢٠ دولة، من خلال ١٤٠ عضوًا.

 في سياق متصل، استقبل الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، السفير هاكان إمسجارد سفير السويد بمصر، حيث أطلع رئيس الأساقفة السفير بالأنشطة التي تقوم بها الإبروشية في مصر لتعزيز السلام والحوار، وذلك من خلال المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة التابع للكنيسة الأسقفية، بحضور الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الشرفي ومدير المركز المسيحي الإسلامي، بمقر الكنيسة الأسقفية بالزمالك.

واجتمع رئيس الأساقفة الشرفي الدكتور منير بالسفير إمسجارد في المركز المسيحي الاسلامي والقس الدكتور ماثيو أندرسن مدير الدراسات الأكاديمية في المركز، وكريم جرجس مدير الشراكات الدولية والتواصل في المركز.

تضمن الاجتماع مناقشات لاستكشاف سبل التعاون بين الإبروشية والمركز والسفارة السويدية لتعزيز السلام والتعاون بين المجتمعات الدينية في مصر وخارجها، بما يشمل التعاون مع "مؤسسة آنا ليند"، مؤسسة سويدية دولية تعمل على تعزيز الحوار بين الثقافات المختلفة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

يذكر أن المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة تأسس في يونيو ٢٠٢٢ في إبروشية الكنيسة الأسقفية بمصر، ويهدف المركز إلى خدمة المجتمع المصري من خلال تعزيز السلام والتفاهم والتعاون بين الأديان من خلال البرامج الأكاديمية والمبادرات المجتمعية ومشاريع صنع السلام وحل النزاعات.

الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإنسانية للمؤسسة الأنشطة التي تقوم بها الإبروشية

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