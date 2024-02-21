الأربعاء 21 فبراير 2024
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اقتصاد

خبير اقتصادي: استضافة مصر لرؤساء أجهزة منافسة "بريكس" مهم لأزمة الحبوب

علي الادريسي
علي الادريسي

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن افتتاح ملقتى رؤساء مسؤولي أجهزة المنافسة لدول “بريكس” يعد في غاية الأهمية، خاصة الحديث حول موضوعات شائكة تمس الأمن الغذائي العالمي، أبرزها ملف الحبوب، كونه يقام في مصر، وهي من أهم الدول المستوردة للحبوب وخاصة القمح.

أضاف الإدريسي لـ “الدستور”، أنه لا بد من وضع تصور لمواجهة التقلبات والارتفاع التي تحدث في هذا الملف وتؤثر بشكل واضح على كل الدول المستوردة للحبوب، مؤكدا ضرورة تفعيل تلك الاتفاقية للوصول لأفضل مستويات من التعاون لكي ينعكس على الاقتصاد المصري.

 ملتقى رؤساء ومسئولي أجهزة المنافسة والخبراء في بريكس

وتستضيف مصر، اليوم الأربعاء، لأول مرة، ملتقى رؤساء ومسئولي أجهزة المنافسة والخبراء في الدول أعضاء مجموعة بريكس BRICS، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن يناقش الملتقى سلاسل إمداد الغذاء العالمية، والتركيز على تجارة الحبوب، والعمل على وضع آليات جديدة لمعالجة التشوهات التي تعاني منها السوق العالمية ومواجهة الممارسات الاحتكارية في هذا الشأن، وذلك على مدار يومي الأربعاء والخميس 21- 22 من فبراير الجاري.

وتستضيف مصر، اليوم الأربعاء، لأول مرة، ملتقى رؤساء ومسئولي أجهزة المنافسة والخبراء في الدول أعضاء مجموعة بريكس BRICS، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن يناقش الملتقى سلاسل إمداد الغذاء العالمية، والتركيز على تجارة الحبوب، والعمل على وضع آليات جديدة لمعالجة التشوهات التي تعاني منها السوق العالمية ومواجهة الممارسات الاحتكارية في هذا الشأن، وذلك على مدار يومي الأربعاء والخميس 21- 22 من فبراير الجاري.

وتستضيف مصر، اليوم الأربعاء، لأول مرة، ملتقى رؤساء ومسئولي أجهزة المنافسة والخبراء في الدول أعضاء مجموعة بريكس BRICS، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن يناقش الملتقى سلاسل إمداد الغذاء العالمية، والتركيز على تجارة الحبوب، والعمل على وضع آليات جديدة لمعالجة التشوهات التي تعاني منها السوق العالمية ومواجهة الممارسات الاحتكارية في هذا الشأن، وذلك على مدار يومي الأربعاء والخميس 21- 22 من فبراير الجاري.

الخبير الاقتصادي الأمن الغذائي الدول المستوردة الاقتصاد المصرى الغذاء العالمية

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