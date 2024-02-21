ضبط عاطل وسائقين سرقوا سيارة بالإكراه في العبور

تمكنت مباحث القليوبية، اليوم الأربعاء، من ضبط عاطل وسائقين متورطين في سرقة سيارة ملاكي بالإكراه من قائدها في منطقة العبور.

وأسفرت الجهود عن ضبط عاطل، وسائقَين "لإثنين منهم معلومات جنائية"، لارتكابهم واقعة سرقة سيارة ملاكي وبداخلها هاتف محمول من مالكها بالإكراه عقب التعدي عليه بالضرب وإصابته باستخدام أسلحة بيضاء بدائرة قسم شرطة ثان العبور.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأفادوا بتخلصهم من الأسلحة المستخدمة في ارتكابها، وأرشدوا عن السيارة والهاتف المحمول المستولى عليهما.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.