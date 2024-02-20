"ضد الغلاء".. طوارئ فى المحافظات استعدادًا لرمضان: تخفيضات وحملات رقابية

تواصل الأجهزة المعنية فى المحافظات استعداداتها المكثفة لاستقبال شهر رمضان المعظم، من خلال زيادة جهودها الرقابية على الأسواق، والعمل على توفير مختلف السلع التى يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة.

وتنوعت هذه الجهود بين إقامة المعارض والشوادر والمنافذ؛ لتوفير مختلف السلع بتخفيضات تصل إلى ٣٠٪ فأكثر، على رأسها معارض «أهلًا رمضان»، بالتزامن مع تكثيف الحملات التموينية على الأسواق، لمتابعة المعروض من السلع الغذائية، والاطمئنان على جودتها وسلامتها، ومنع أى تجاوزات أو احتكار.

المنيا: ضبط 80 مخالفة تموينية فى المخابز والأسواق

ضبطت مديرية التموين بمحافظة المنيا ٨٠ مخالفة تموينية، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق، ومحطات توزيع المواد البترولية، فى إطار إحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية، والتأكد من جودتها، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضحت مديرية التموين فى المنيا أن الحملات أسفرت عن ضبط ٥٠ مخالفة فى المخابز البلدية، تنوعت بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق المواصفات، و٣٠ مخالفة فى الأسواق، تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار وبيع منتجات مجهولة المصدر. وشدد أسامة القاضى، محافظ المنيا، على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات، والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية، وإنتاج خبز مطابق المواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة فى الأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

الإسكندرية: غلق وتشميع 43 منشأة.. وغرامات فورية بـ491 ألف جنيه

وجه محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء، بضبط الأسعار وتوفير كل السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق، والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها المواصفات؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد المحافظ، فى بيان، أمس، تكثيف الحملات بجميع الأسواق واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار وجودة المنتجات، منوهًا بأنه تم تنفيذ عدة حملات تفتيشية بأحياء منتزه أول وثان وشرق، والجمرك والعامرية أول، ومركز ومدينة برج العرب.

وأضاف أنه تم تنظيم هذه الحملات بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية، حيث تم تفتيش المنشآت العامة والأسواق؛ للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

وأوضح أن هذه الحملات أسفرت عن غلق وتشميع ٤٣ منشأة، والتحفظ على ٢٧٧٩ حالة إشغال متنوع، وتحرير ١٨٧٨ محضرًا متنوعًا، و١٧٧ إنذارًا، وفرض غرامات فورية تقدر بنحو ٤٩١ ألف جنيه، وذلك خلال أسبوع.

قنا: سيارات متنقلة.. و«كراتين رمضانية» من صندوق «تحيا مصر»

أعلن أشرف الداودى، محافظ قنا، عن انتهاء أجهزة المحافظة من استعداداتها الخاصة باستقبال شهر رمضان المبارك، على رأسها إقامة ٩ معارض تابعة لمبادرة «أهلًا رمضان» فى المدن والمراكز، كمرحلة أولى، بهدف توفير جميع السلع الأساسية والاستراتيجية والمنتجات الرمضانية بأسعار مخفضة للمواطنين، تصل إلى ٣٠٪ أقل مقارنة بمثيلاتها فى الأسواق الخارجية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، والحد من التضخم.

وقال «الداودى» إنه سيتم توفير ٣ سيارات متنقلة لتوزيع السلع الغذائية فى القرى المحرومة، بالتنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة، فضلًا عن التنسيق مع ١٠ سلاسل تجارية للمشاركة فى مبادرة «أهلًا رمضان»، موزعة على مدن ومراكز المحافظة.

وأوضح أنه تم التنسيق لإقامة معارض «أهلًا رمضان» فى المناطق التالية: ميدان الساعة بمدينة قنا، ومقر مجلس مدينة نجع حمادى القديم بشارع التحرير، وشارع مجلس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، وشارع الدندراوية بمدينة الوقف، وشارع المستشفى العام فى أبوتشت، وشارع بورسعيد فى فرشوط، وشارع ٢٣ يوليو بمدينة نقادة، وشارع الوحدة المحلية فى مركز ومدينة دشنا.

وأشار إلى استقبال المحافظة ١٠ شاحنات، كمرحلة أولى، تحتوى على ١٦ ألف كرتونة من المواد الغذائية الجافة، بواقع ٢٠ طنًا للشاحنة، ومن المنتظر استقبال ١١ شاحنة أخرى تباعًا، بإجمالى ٢١ شاحنة، تحتوى على أكثر من ٣٣ ألف كرتونة بما يزيد على ٤١٦ طنًا، ضمن المرحلة الأولى من قوافل مبادرة «أبواب الخير»، التى ينظمها صندوق «تحيا مصر» استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم.

مطروح: مصادرة كميات كبيرة من السلع المخزنة للاحتكار

وجه خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق، لمتابعة المعروض من السلع الغذائية، والاطمئنان على جودتها وسلامتها، ومنع أى تجاوزات أو احتكار، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، ومع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم.

وقال «شعيب» إنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخفيف من الأعباء الملقاة على كاهل المواطنين، ومحاربة كل صور الاحتكار بالأسواق، تم التوجيه بالمرور الدورى على المخابز البلدية والأسواق، لمتابعة الحالة التموينية، ومدى توافر السلع، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة ضد التجار الجشعين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان. وشدد محافظ مطروح على استمرار وتكثيف الحملات على الأسواق، والتصدى بكل حسم لكل محاولات الغش التجارى واحتكار السلع، مع التوسع فى افتتاح معارض «أهلًا رمضان»، لتلبية احتياجات المواطنين من كل السلع الرئيسية واللحوم، بأسعار مخفضة.

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية فى مطروح، بالاشتراك مع قسم مباحث التموين، حملات تموينية مكبرة، أسفرت عن ضبط ٣٤ مخالفة، كان أبرزها ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر، تم تجميعها بغرض الاتجار فى السوق السوداء والتربح غير المشروع.

وتنوعت هذه المضبوطات كالتالى: ١٠٢٠ كجم من العدس الأصفر، و٣٠٥ كجم من الأرز، و١٨٥٠٠ علبة سجائر، بالإضافة إلى سلع تموينية وأساسية، عبارة عن دقيق بلدى مدعم ٦٧٥ كجم، وزيت تموينى ٢١٦ زجاجة سعة ٨٠٠ ملى، وسكر ٧٥٨ كجم، وأرز ٢٠٠ كجم.

كما تم ضبط مخالفات تموينية متنوعة بين ٦ مخالفات لبيع سجائر بأزيد من السعر المقرر، و٧ مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، و١٥ مخالفة لعدم حمل شهادة صحية للمتعاملين فى الأغذية.

وجرى التحفظ على المضبوطات من السلع مجهولة المصدر، والسلع المجمعة بغرض الاحتكار، وتحرير المحاضر فى أقسام الشرطة المختصة، للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.